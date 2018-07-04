Аутсайдери серед мертвих метеликів: Gucci вкотре презентував яскравий кампейн: фотоогляд

Італійський модний дім Gucci представив нову рекламну кампанію осінь-зима – 2018, присвячену колекціонуванню.

Фотограф Глен Лачфорд зобразив ексцентричних героїв "Gucci Collectors", які знаходяться в оточенні дивних предметів – свої колекції: від плюшевих іграшок і посуду до метеликів і старовинних портретів.

Читайте також: Атмосфера на показі Chanel haute couture: Лагерфельд відтворив набережну Сени

Деякі з героїв сидять або лежать у масках, а інші губляться в таких інтер'єрах у незвичному вбранні.

Крім того, Gucci опублікував відеоісторії деяких персонажів на сторінці в Instagram , які розповідають, як почали колекціонувати обрані предмети.

Нагадаємо, у лютому Gucci вразив весь модний світ незвичним показом. Спершу дизайнер Мікеле відправив запрошення з детонатором зі зворотним відліком до дня шоу. Тоді він обрав для показу незвичну локацію – інсталяцію у вигляді операційної зі спеціальними LED-лампами і столом. У колекції використали нетипові атрибути: моделі виходили на подіум, несучи свої голови як аксесуари. Окрім голів, замість клатчів демонструвалися дитинчата драконів та змії.