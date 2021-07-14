Розглядали відставку: Аваков не прийшов на засідання комітету Ради

Арсен Аваков 14 липня не прийшов на засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Там розглядали питання відставки міністра.

Під час засідання комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламентарям ухвалити рішення щодо відставки Авакова шляхом голосування у сесійній залі.

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Наступний крок – заяву політика передадуть у зал голосування.

Авакова запросили на засідання комітету, однак політик не прийшов. Інформації, чому він не був присутнім під час розгляду заяви, наразі немає.

Голосування за відставку Авакова може відбутися вже 15 липня. Відповідну дату назвали глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та Денис Монастирський – кандидат на посаду очільника МВС.

Відставка Авакова: головне

На посаді глави МВС Арсен Аваков перебував з 2014 року.

Заяву про відставку політик написав 13 липня 2021 року.

За словами Арахамії, відставка – ініціатива Авакова. Він сам ухвалив таке рішення. Водночас "слуга" наголосив, що Аваков може залишитися у команді. Однак вже в іншому амплуа.

Призначити Монастирського на посаду глави МВС можуть вже 16 липня.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу