Аваков точно не піде в Бюро економічної безпеки, – Кравчук
Джерело:24 канал
В Україні триває конкурс на посаду директора новоствореного Бюро економічної безпеки. І серед кандидатів точно немає колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Адже він не подавався на це місце. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповіла заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова
Кравчук: Аваков не подавався в БЕБ
Вона зауважила, що за місце очільника БЕБ змагаються понад 40 кандидатів. Прізвища Арсена Авакова у цьому списку немає.
Він точно туди не піде, бо він не подавався,
– підкреслила нардепка.
І пояснила, загальна реформа БЕБ передбачає, що всі функції з розслідування економічних злочинів зі Служби безпеки та Нацполіції виводяться в оркемий орган. Він буде аналітичним, а не силовим.
І додала, цю реформу треба зафіксувати, проголосувавши новий закон про СБУ. Документ уже готовий на рівні комітету, але там міститься більше ніж 2 тисячі правок.
"Зрозуміло, ми будемо голосувати восени. Я думаю, що у вересні закон про СБУ буде проголосований і там уже остаточно виведуть економічні злочини з традиційних відомств, які клали цих всіх айтішників на підлогу і заламували руки", – підкреслила Кравчук.
Депутатка також спростувала чутки щодо участі в конкурсу на посаду директора БЕБ Данила Гетманцев. Мовляв, голова комітету з питань податкової і митної політики також туди не подавався.
Бюро економічної безпеки: що відомо про новий орган
- Верховна Рада 28 січня 2021 року підтримала створення Бюро економічної безпеки. Новий орган буде займатися розслідуванням економічних злочинів. Зараз такі правопорушення розслідують Податкова міліція, СБУ та Нацполіція.
- Відомо, що новий орган запрацює з 25 вересня 2021 року. А наступного дня вже перестане функціонувати Державна фіскальна служба.
- Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію в Україні розформують.
- Станом на 15 липня 57 кандидатів взяли участь у конкурсі на очільника БЕБ. До списку охочих потрапили глава ДФС Вадим Мельник, ексміністр фінансів Олександр Данилюк, екснардеп Микола Катеринчук, колишній очільник Одеської ОДА Максим Куций.