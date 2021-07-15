Аваков точно не піде в Бюро економічної безпеки, – Кравчук

В Україні триває конкурс на посаду директора новоствореного Бюро економічної безпеки. І серед кандидатів точно немає колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Адже він не подавався на це місце. Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповіла заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: Аваков не подавався в БЕБ

Вона зауважила, що за місце очільника БЕБ змагаються понад 40 кандидатів. Прізвища Арсена Авакова у цьому списку немає.

Він точно туди не піде, бо він не подавався,

– підкреслила нардепка.

І пояснила, загальна реформа БЕБ передбачає, що всі функції з розслідування економічних злочинів зі Служби безпеки та Нацполіції виводяться в оркемий орган. Він буде аналітичним, а не силовим.

І додала, цю реформу треба зафіксувати, проголосувавши новий закон про СБУ. Документ уже готовий на рівні комітету, але там міститься більше ніж 2 тисячі правок.

"Зрозуміло, ми будемо голосувати восени. Я думаю, що у вересні закон про СБУ буде проголосований і там уже остаточно виведуть економічні злочини з традиційних відомств, які клали цих всіх айтішників на підлогу і заламували руки", – підкреслила Кравчук.

Депутатка також спростувала чутки щодо участі в конкурсу на посаду директора БЕБ Данила Гетманцев. Мовляв, голова комітету з питань податкової і митної політики також туди не подавався.

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