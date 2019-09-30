Аваков хоче відвоювати Харківщину у Зеленського, – ЗМІ

Тривала пауза з призначенням глави Харківської обласної державної адміністрації може призвести до того, що президент України Володимир Зеленський не зможе підібрати свою людину в області і зробить ставку на людей Слюсарєва-Авакова.

Про це пише видання "Главком". Нагадаємо, після перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський замінив практично всіх голів ОДА, винятком стала Харківська область. Юлія Світлична, призначена ще Петром Порошенко в 2016 році, креатура колишнього глави Адміністрації Порошенка Ігоря Райніна.

За даними видання, Світлична "з президентських виборів намагається втоптати стежки до нової влади. І їй це б навіть практично вдалося, якби не два чинники".

"Один з них – спроба Ігоря Райніна паралельно вибудувати союз з Опозиційною платформою Медведчука-Бойка, про що стало відомо спочатку на Банковій, а потім і журналістам. У цьому союзі і Світличній була відведена своя роль – стати головним конкурентом Геннадію Кернесу на місцевих виборах, – відзначають в "Главкомі". – Другий фактор непризначення – той факт, що напередодні в Офісі президента дізналися про заяву в НАБУ, яку написав харківський активіст Сосницький – людина Райніна і Світличної. Стосувалася вона дій Вадима Слюсарєва, координатора від "Слуги народу" на харківських округах, близької людини одного із заступників Офісу президента Сергія Трофімова".

Примітно, що саме Слюсарєва активно розглядали на посаду глави прифронтової області, але після громадського резонансу і елементів його біографії з контрабандними справами і роботою помічником народного депутата від "Партії регіонів" Артема Пшонки (сина скандального генпрокурора Віктора Пшонки), президенту довелося публічно пообіцяти, що ця кандидатура не буде призначена.

"Але Слюсарєва рано списувати з рахунків, він активно лобіює призначення людей зі свого кола", – відзначають у "Главкомі".

Як відзначає видання, в збереженні губернаторського крісла за Світличною був зацікавлений в першу чергу глава МВС Арсен Аваков, він давно знайшов спільну мову з Райніном, але тепер, після очевидного фіаско, переключився на іншого кандидата, який може влаштувати і групу Слюсарєва.

"Зараз Аваков активно продавлює адвоката "справи рюкзаків" з сумнівною репутацією – Олексія Кучера. Людину без політичного досвіду, більше відомого як "решала" питань з певною здатністю домовлятися з Фемідою. На підтримку кандидатури Кучера виступають і інші люди Авакова, які також мають вплив у місцевій пропрезидентській силі. Серед зацікавлених осіб джерела називають особу, яку люстрували в 2014 році без права 10 років займати державні посади заступника прокурора Харківської області, а нині радника міністра МВС Дмитра Кавуна і маловідомого в нинішніх політичних колах фактичного власника сумнозвісної Харківської ювелірної фабрики Вілена Михайличенко», – відзначають в "Главкомі".