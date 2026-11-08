"Водій заснув на кілька хвилин": у Хорватії перекинувся автобус, є загиблі

Вранці 8 листопада поблизу Загреба перекинувся автобус сербської компанії Niš Ekspres. У салоні перебували 33 пасажири та двоє водіїв.

Деталі ДТП повідомляє видання Vijesti.

Скільки людей постраждали?

Унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще понад 30 отримали травми.

Аварія сталася неподалік транспортної розв'язки Іванич-Град.

За даними Міністерства охорони здоров'я Хорватії, шестеро людей зазнали тяжких травм, ще 27 – легких.

Постраждалих доправили до лікарень Загреба. Загиблі виявилися громадянами Хорватії та Чорногорії.

У МЗС України уточнили, що за інформацією поліції Хорватії громадян України серед загиблих і постраждалих немає.

Що відомо про аварію?

Автобус пробив захисну огорожу біля аварійної смуги та перекинувся на узбіччі.

Один із пасажирів, Марін Євич, розповів, що приблизно о 7:30 автобус почав з'їжджати на узбіччя, після чого врізався в захисну огорожу.

За його словами, автобус підняло на відбійник, після чого він кілька десятків метрів ковзав і перекидався по полю.

Коли транспорт зупинився, пасажири почали кричати. Деякі люди опинилися затиснутими сидіннями.

Інший пасажир, Нікола Голубович, заявив, що незадовго до аварії водії помінялися місцями на зупинці.

За його словами, новий водій заснув за кілька хвилин після цього.

Водночас офіційної причини ДТП поки не встановили. Обставини аварії має з'ясувати розслідування.

Раніше повідомлялося, що у фінському місті Канкаанпяа автобус із призовниками зіткнувся з легковим автомобілем. Унаслідок аварії травмувалися 14 людей.