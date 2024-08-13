На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: є загиблі
У Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми. Унаслідок аварії загинули одна дитина та вчителька, яка здійснювала супровід групи неповнолітніх.
За даними Нацполіції, загалом в автобусі перебувало 19 дітей та 4 дорослих. ДТП сталась сьогодні, 13 серпня, близько 8 години ранку.
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"Дорожньо-транспортна пригода сталася о 07.45 годині 13 серпня на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади", – ідеться у повідомленні.
На Хмельниччині перекинувся автобус / Фото Хмельницької обласної прокуратури
Автобус перевозив дітей
Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.
За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі перебували: 23 людини, з яких 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу, та два водії.
Загинули дитина та вчителька
Попередньо, внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюють. Усіх потерпілих госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини ДТП за участі автобуса з дітьми з Любара встановлюють правоохоронці.
На місці аварії продовжують працювати слідчі / Фото Хмельницької обласної прокуратури
Водій не впорався з керуванням
У Хмельницькій обласній прокуратурі уточнили, що загалом в автобусі перебувала 21 людина, зокрема 17 дітей.
"Водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу", – ідеться у повідомленні прокуратури.
На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: відео
Що відомо про стан інших потерпілих
Зазначають, що 16 дітей доставлено до медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.
Хмельницька прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.
До слова, нещодавно, 6 серпня, на Хмельниччині у небезпечну ДТП потрапив автобус з понад 30 школярами. Тоді постраждали 8 людей.