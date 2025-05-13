Поліція затримала водія, що спричинив смертельну ДТП на зупинці біля Коротича

У Харківській області водій не впорався з керуванням і наїхав на зупинку громадського транспорту біля Коротича, внаслідок чого загинула 40-річна жінка. Поліція затримала водія, який доставлений до лікарні з травмами.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини. У Харківській області, на трасі біля Коротича, сталася трагедія: 12 травня 49-річний водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі, в результаті чого виїхав за межі проїзної частини і наїхав на зупинку громадського транспорту.

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Водій затриманий після загибелі жінки

В цей час на зупинці перебувала 40-річна жінка, яку придавило уламками бетонної конструкції. Незважаючи на надану медичну допомогу, жінка загинула на місці від численних травм.

Водій, який отримав забої, був доставлений до лікарні, а поліція затримала його. Зараз слідчі проводять розслідування, відкривши кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що може призвести до позбавлення волі на строк до восьми років.

Рятувальники, які працювали на місці події, повідомили, що близько 17:11 того ж дня вдалося витягнути тіло загиблої жінки з-під залізобетонної плити, під якою вона опинилася після удару автомобіля. Трагедія сталася на одному з найбільш рухливих відрізків дороги, де вже неодноразово траплялися аварії.