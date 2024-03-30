Є постраждалі: в Австрії болгарський круїзний лайнер врізався у бетонну стіну на Дунаї

У ніч на 30 березня болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на півночі Австрії. Це сталося на річці Дунай у місті Ашах-ан-дер-Донау.

Речник поліції міста Ефердінг повідомив, що на борту лайнера перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.

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Внаслідок аварії сімнадцять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, 11 із них довелося доставити до лікарні і судно змогло продовжити рух після аварії. Наразі невідомо, які травми отримали пасажири судна, і в якому стані вони перебувають.

Місцеві ЗМІ повідомили, що ще шестеро осіб отримали легкі ушкодження внаслідок аварії та не потребують лікування.

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