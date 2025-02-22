Смертельна ДТП у Чернівцях: мікроавтобус врізався у тролейбус, загинув 21-річний хлопець
- У Чернівцях мікроавтобус зіткнувся з тролейбусом, загинув 21-річний водій мікроавтобуса.
- Водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з тролейбусом під керуванням 61-річного водія.
- Тіло загиблого відправлено на судово-медичну експертизу, триває досудове розслідування.
У Чернівцях сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, мікроавтобус зіткнувся з тролейбусом. На жаль, внаслідок аварії загинув молодий хлопець. Йому був всього 21 рік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернівецької області. Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП, яка спричинила летальний наслідок.
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Що відомо про аварію у Чернівцях
У п'ятницю ввечері, 21 лютого, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалим. На місце події відразу прибули співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП та слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції.
Попередньо, 21-річний житель села Сергії, керуючи автомобілем "Mercedes-Benz Vito", виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з тролейбусом, під керуванням 61-річного чернівчанина. Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.
Тіло загиблого поліцейські відправили на проведення судово-медичної експертизи,
– ідеться у повідомленні.
Наразі слідчі внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, триває досудове розслідування.
Наслідки ДТП у Чернівцях / Фото Національної поліції
Нагадаємо, нещодавно на автодорозі М-05 Київ – Одеса, поблизу села Глушки, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівок. У поліції не повідомляли про постраждалих чи жертв внаслідок аварії. Також невідомими лишаються причини моторошної аварії.