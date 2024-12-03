Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річного підозрюваного взяли під варту

Увечері 1 грудня на Набережній Заводській у Дніпрі сталася смертельна аварія. Внаслідок трагедії загинула 10-річна дівчинка, а ще чотири людини, включно з дітьми, отримали травми.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Дніпро". Суд обрав запобіжний захід 19-річному підозрюваному у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

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Розгляд справи в суді

У Дніпрі 3 грудня відбулося судове засідання, на якому підозрюваному 19-річному водієві BMW обрали запобіжний захід. Під час слухання адвокат обвинуваченого клопотав про перенесення засідання, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

Свою провину підозрюваний не визнає та відмовляється коментувати, чи перебував за кермом у момент аварії. За словами адвоката зі сторони потерпілих, є ризик, що неповнолітній пасажир BMW, якому також повідомили про підозру, може залишити територію України.

Як стало відомо, хлопець вже був раніше судимий. Наразі слідчі продовжують розглядати всі обставини ДТП, щоб встановити точну причину трагедії.

ДТП на Набережній Заводській: як все було

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW поблизу зупинки "Дитячий комбінат" зіткнувся з Ford, який виконував маневр розвороту.

Унаслідок удару на місці події загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій цього авто та троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали травми та були госпіталізовані.

Керманича BMW затримали, а поліція відкрила кримінальне провадження.