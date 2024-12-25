Падіння літака в Казахстані: серед пасажирів є ті, кому вдалося вижити

Вранці за 3 кілометри від казахського міста Актау у районі аеропорту впав пасажирський літак Embraer-190. На борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Зазначається, що судно летіло з Баку до Грозного, однак пізніше запросило аварійну посадку в Актау. У мережі поширили відео падіння літака, передає 24 Канал.

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Деяким пасажирам вдалося вижити

На місці падіння судна тривають рятувальні роботи. Наразі відомо, що в авікатастрофі вдалося вижити 28 пасажирам, серед них 3 дітей. Усіх доправили до Мангістауської обласної лікарні. Загинули щонайменше 10 людей.

На борту перебували 16 росіян, 37 громадян Азербайджану, 6 — Казахстану та 3 Киргизії, а також 5 членів екіпажу.

ЗМІ оприлюднили список тих, хто перебував на літаку.

Хто перебував на борту літака, що впав у Казахстані / Фото соцмережі

До слова, росавіація виступила з офіційною заявою з приводу аварії літака в Актау. Там наголосили, що за попередніми даними, причиною аварії стало зіткнення з птахами, що призвело до позаштатної ситуації на борту. У зв'язку з цим командир повітряного судна, яке мало прямувати до Грозного, ухвалив рішення вирушити на запасний аеродром — аеропорт Актау.

Кадри з місця падіння літака у районі Актау / Фото соцмережі

Довідка: Embraer 190, який розбився, випустили 2013 року в Бразилії. Тоді ж його взяла до лізингу Azerbaijan Airlines. Усі ці роки борт літав до Росії. Серйозних аварій із ним не траплялося, повідомляють росЗМІ.