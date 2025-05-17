У Фінляндії зіткнулися та розбилися два цивільних гелікоптери: на борту було 5 людей
- На заході Фінляндії зіткнулися два цивільних гелікоптери, на борту яких було 5 людей.
- Гелікоптери прямували з Таллінна до летовища у Кокемякі, серед пасажирів, ймовірно, були естонські бізнесмени.
- Місцеві мешканці зазначили, що гелікоптери летіли близько один до одного, після чого один раптово змінив курс, що призвело до зіткнення.
Сьогодні, 17 травня, на заході Фінляндії в повітрі зіткнулися та впали два цивільних гелікоптери. Аварія трапилася близько 13:30 біля містечка Еура.
На борту одного гелікоптера перебувало двоє людей, тоді як на іншому – троє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.
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Що відомо про зіткнення гелікоптерів у Фінляндії
Місцеві мешканці, які бачили аварію, кажуть, що гелікоптери летіли близько один до одного. Згодом один із них раптово зробив маневр вбік, внаслідок чого вони зіткнулися і впали в лісі.
За даними поліції, обидва гелікоптери прямували із Таллінна, столиці Естонії, до летовища у Кокемякі, що розташоване неподалік від того місця, де вони розбилися.
В естонському виданні Postimees пишуть, що пасажирами були естонські бізнесмени. Тоді як в авіаційному клубі міста Порі зазначають, що вони були запрошеними гостями події у Кокемякі, на яку всі 50 учасників мали прибути різноманітними гелікоптерами й літаками.
Наразі невідомо, чи вдалося комусь вижити після аварії. На місці події працюють рятувальні служби та поліція.
Додамо, що раніше розбився літак під час авіашоу West Coast Air Show у місті Салданья Південної Африки. Досвідчений пілот виконував маневр, але борт різко втратив висоту.