У Фінляндії зіткнулися та розбилися два цивільних гелікоптери: на борту було 5 людей

Сьогодні, 17 травня, на заході Фінляндії в повітрі зіткнулися та впали два цивільних гелікоптери. Аварія трапилася близько 13:30 біля містечка Еура.

На борту одного гелікоптера перебувало двоє людей, тоді як на іншому – троє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Що відомо про зіткнення гелікоптерів у Фінляндії

Місцеві мешканці, які бачили аварію, кажуть, що гелікоптери летіли близько один до одного. Згодом один із них раптово зробив маневр вбік, внаслідок чого вони зіткнулися і впали в лісі.

За даними поліції, обидва гелікоптери прямували із Таллінна, столиці Естонії, до летовища у Кокемякі, що розташоване неподалік від того місця, де вони розбилися.

В естонському виданні Postimees пишуть, що пасажирами були естонські бізнесмени. Тоді як в авіаційному клубі міста Порі зазначають, що вони були запрошеними гостями події у Кокемякі, на яку всі 50 учасників мали прибути різноманітними гелікоптерами й літаками.

Наразі невідомо, чи вдалося комусь вижити після аварії. На місці події працюють рятувальні служби та поліція.

Додамо, що раніше розбився літак під час авіашоу West Coast Air Show у місті Салданья Південної Африки. Досвідчений пілот виконував маневр, але борт різко втратив висоту.