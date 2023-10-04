Аварія з понад 20 жертвами у Венеції: що відомо про водія автобуса
Джерело:Corriere del Veneto
Біля Венеції автобус з людьми упав з мосту – трагедія забрала життя понад 20 людей. Серед них і водій транспортного засобу.
Генеральний директор компанії La Linea Массімо Фьорезе розповів журналістам, що автобус був "новий". Адже йому не було й року.
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Що нового відомо про водія автобуса
Генеральний директор компанії розповів, що 40-річний водій "хороший", у компанії працював 5 – 6 років. Альберто Ріццотто родом з Конельяно, що у провінції Тревізо.
Водій прийшов на службу в другій половині дня, незадовго до аварії, я думаю, близько 6 години вечора. Він забрав людей з площі Пьяццале Рома і відвіз їх назад до кемпінгу в Маргері, що колись називався Джоллі. 16 з них забронювали поїздку, але, очевидно, трагедія показала, що хтось, хто не забронював, коли він побачив, що прибуває автобус, гарний і великий, з великою кількістю місць, він все одно сів,
– розповів Массімо Фьорезе.
Причина аварії наразі не встановлена, проте директор компанії La Linea намагається з'ясувати, що трапилось. Він пояснив, що є відео автобуса перед падінням.
"Під'їжджає транспорт, гальмує, гальмує. Він майже зупинився, коли врізався в огорожу. Думаю, у водія була хвороба, тому що інакше я не можу це пояснити. На відео видно, що автобус майже стоїть, огородження тонке, не з найсучасніших і структурованих матеріалів, а автобус дуже важив, бо був електричним. Удар виявився смертельним", – сказав Фьорезе.
Видання La Repubblica написало, що автобус їхав естакадою сполучної дороги, яка веде від Местре до Маргери та автомагістралі А4. Саме тоді він за невстановлених причин розбився, впавши з мосту приблизно на 15 метрів вниз.
"Пізніше він загорівся, тому деякі з перших знайдених жертв, очевидно, згоріли живцем", – зазначило видання.
Журналісти також написали, що наразі незрозуміла динаміка аварії. Адже це могла бути хвороба водія, який загинув у ДТП, або неправильний маневр на місці ремонту шляхопроводу.
"Причини з'ясовують слідчі. Дорожня поліція проводить слідчі дії: встановлюється траєкторія падіння та стан дорожнього покриття. Слідів гальмування на асфальті не видно", – додали кореспонденти.
Трагічна аварія біля Венеції: що відомо
- Ввечері 3 жовтня пасажирський автобус впав з мосту, коли з'їжджав із Местре на Маргеру й автомагістраль А4. Транспорт з людьми впав на залізничну колію станції Местре та загорівся.
- Попередньо писали, що автобус не був рейсовим. Адже його винайняв кемпінг "Ху" у місті Маргера для своїх гостей.
- Станом на вечір 3 жовтня відомо про 21 загиблу людину та 15 поранених. На жаль, з'ясували, що серед загиблих – 5 українців, німець та водій італієць.