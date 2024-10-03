На Львівщині сталася серйозна ДТП: вантажівка розтрощила дві автівки, є загиблий

На межі Львівської та Закарпатської областей сталася серйозна ДТП, у якій вантажівка розтрощила дві автівки. На місце аварії оперативно прибуло кілька бригад швидкої допомоги

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола та показав відповідне відео. Рятувальники також прибули на місце ДТП для ліквідації наслідків аварії.

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На Львівщині сталася аварія

Після зіткнення обидві автівки вилетіли в кювет, а фура перекрила одну смугу руху на дорозі. Враховуйте під час планування поїздки по даному маршруту,

– повідомляв Глагола.

Пізніше у патрульній поліції Львівської області повідомили, що аварія трапилася на автодорозі Київ – Чоп біля населеного пункту Козьова. На цій ділянці патрульні забезпечують реверсний рух, на місці події працюють необхідні служби. Попередньо, є постраждалі.

Біля Козьова трапилася ДТП: дивіться відео

Згодом поліція у коментарі ZAXID.NET розповіла, що в результаті ДТП водій легковика загинув. Його особу наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями на Львівщині сталася смертельна аварія за участі буйвола. Внаслідок ДТП загинув водій легкового авто, а 18-річний хлопець зазнав травм. Відомо, що юнака госпіталізували та прооперували. На нього очікує ще одна операція.