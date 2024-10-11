Моторошна ДТП на Львівщині: є жертви та постраждалі, серед них – діти

Попередньою причиною аварії на об'їзній Львова, яка трапилась сьогодні, 11 жовтня, стали дії водія вантажівки – він виїхав на "зустрічну" смугу руху.

Про це повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в ефірі "Ми Україна". Також внаслідок ДТП три людини загинули та майже чотири десятки постраждали.

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Аварію спричинив водій вантажівки

ДТП на об’їзній дорозі Львова – на автодорозі М-06 Київ – Чоп у районі села Чишки – сталася близько 06:30 11 жовтня.

Добровольська повідомила, що 50-річний водій вантажівки Renault, який є жителем Хмельницької області, виїхав на зустрічну смугу.

Внаслідок цього вантажівка зіткнулася спочатку з мікроавтобусом Sprinter, потім – з легковиком Škoda, а згодом – з автобусом міжнародного сполучення.

Згідно з інформацією керівника обласної військової адміністрації Максима Козицького, вантажний автомобіль належить компанії Нова Пошта.

Автобус прямував за маршрутом Варшава – Одеса, а в його салоні перебували люди з різних областей України, а також жителі Швейцарії.

У моторошній ДТП загинули троє людей

Зауважимо, що маштабна ДТП за участі автобуса, вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів сталась сьогодні, 11 жовтня, поблизу села Чишки, на автодорозі М-06 Київ – Чоп.

Унаслідок ДТП загинули троє осіб – водій та пасажир вантажівки, а також пасажир автобуса. Їхні дані наразі встановлюються.

За інформацією пресслужби Першого медоб'єднання Львова, до лікарень міста доправлено 32 постраждалих, серед яких три дитини.

Медики повідомили, що до лікарні святого Пантелеймона було доставлено 22 людини. Важко травмована 60-річна жінка перебуває в реанімації. П’ять пацієнтів у стані середньої важкості, а 16 – отримали легкі травми.

Семеро осіб були госпіталізовані до лікарні святого Луки. Двоє з них знаходяться в реанімації в важкому стані, четверо — у середньому, а одна пацієнтка має незначні ушкодження.

Трьох дітей, які отримали струс головного мозку, доправили до дитячої лікарні святого Миколая. Зараз їхній стан стабільний.