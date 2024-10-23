У Львові жінка з дитиною потрапили під трамвай

У Львові трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Під один із місцевих трамваїв потрапила жінка, разом із нею була дитина.

Інцидент трапився сьогодні, 23 жовтня. Про це повідомила Львівська міська рада.

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Жінка з дитиною потрапили під трамвай у Львові

Сьогодні, 23 жовтня, о 18:05 год на вул. Княгині Ольги на перехресті з вул. Бойчука, трамвай №3 здійснив зіткнення з жінкою, що переходила пішохідний перехід,

– йдеться у повідомленні міської ради.

Разом із постраждалою була дитина, за попередньою інформацією, онук. Дитина, на щастя, не постраждала. На місце події викликали швидку та патрульну поліцію. Жінку в непритомному стані забрала карета швидкої допомоги.

У Львівській міській раді додали, що станом на зараз всі деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігівської області сталася жахлива ДТП. Легковик зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася біля села Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

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