У Києві знову прорвало тепломережу: окріп затопив вулицю
- 21 червня в Києві на вулиці Борщагівській прорвало трубу тепломережі, що ускладнило рух транспорту.
- Фахівці Київтеплоенерго локалізували пошкодження, а ремонтні роботи планують провести швидко для відновлення теплопостачання.
На одній з вулиць Києва 21 червня прорвало трубу тепломережі. Велика кількість води вилилася просто на дорогу, де їздять авто.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Києва та Київтеплоенерго.
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Прорив мережі біля Політехнічного університету
У суботу, 21 червня, фахівці Київтеплоенерго локалізували пошкодження тепломережі на вулиці Борщагівській, внаслідок якого було ускладнено рух транспорту в напрямку бульвару Вацлава Гавела.
На місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту,
– повідомили поліцейські.
Вода зайняла цілу смугу руху транспорту та тротуар. Із-під землі вирував потужний фонтан гарячої води. Автівки намагалися проїхати у водяній парі.
Аварію на тепломережі зафільмували жителі столиці: дивіться відео
Авто їхали затопленою дорогою: відео
Витік води на дорогу поблизу Політехнічного університету стався о 14:30. Аварія виникла через пошкодження тепломережі. Наразі фахівцям вдалося зупинити виток теплоносія.
На місці бригада підприємства розпочне підготовку до ремонту. Роботи обіцяють провести в максимально стислі терміни та швидко відновити гаряче теплопостачання в будинки клієнтів.
Нагадаємо, у квітні подібна ситуація склалася на Печерську. Тоді гаряча вода витекла на вулицю з-під землі та потекла в спуск до метро й затопила зупинки громадського транспорту. Через аварію було ускладнення руху транспорту та зупинки водопостачання.