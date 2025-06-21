У Києві знову прорвало тепломережу: окріп затопив вулицю

На одній з вулиць Києва 21 червня прорвало трубу тепломережі. Велика кількість води вилилася просто на дорогу, де їздять авто.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Києва та Київтеплоенерго.

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Прорив мережі біля Політехнічного університету

У суботу, 21 червня, фахівці Київтеплоенерго локалізували пошкодження тепломережі на вулиці Борщагівській, внаслідок якого було ускладнено рух транспорту в напрямку бульвару Вацлава Гавела.

На місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту,

– повідомили поліцейські.

Вода зайняла цілу смугу руху транспорту та тротуар. Із-під землі вирував потужний фонтан гарячої води. Автівки намагалися проїхати у водяній парі.

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Авто їхали затопленою дорогою: відео

Витік води на дорогу поблизу Політехнічного університету стався о 14:30. Аварія виникла через пошкодження тепломережі. Наразі фахівцям вдалося зупинити виток теплоносія.

На місці бригада підприємства розпочне підготовку до ремонту. Роботи обіцяють провести в максимально стислі терміни та швидко відновити гаряче теплопостачання в будинки клієнтів.

Нагадаємо, у квітні подібна ситуація склалася на Печерську. Тоді гаряча вода витекла на вулицю з-під землі та потекла в спуск до метро й затопила зупинки громадського транспорту. Через аварію було ускладнення руху транспорту та зупинки водопостачання.