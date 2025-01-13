У суботу в автобусній аварії у Німеччині загинула Українка, – ЗМІ

У суботу, 11 січня, в Німеччині поблизу німецько-польського кордону трапилася автобусна аварія. Наразі відомо про двох загиблих.

Один загиблий внаслідок аварії є громадянином Німеччини, а інша – громадянкою України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про автобусну аварію в Німеччині

За даними журналістів, серед пасажирів автобуса було четверо громадян Польщі, з яких одна жінка серйозно постраждала та наразі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, що 11 січня за участі рейсового автобуса у Німеччині трапилася аварія. Тоді туристичний автобус Flixbus, який прямував з Берліна в Щецин, перекинувся під час заїзду на автомагістраль.

Внаслідок аварії загинула 29-річна громадянка України та 48-річний чоловік з Німеччини. Окрім цього, 11 людей отримали поранення, 4 з них перебувають у важкому стані. Усього ж, за інформацією представниці компанії Flixbus Юлії Гжегорчик, в автобусі їхали 13 пасажирів та водій.

У німецькій поліції повідомили, що автобусом, ймовірно, керувала полька, яка їхала "з неналежною швидкістю під час сильного снігопаду". Правоохоронці встановили, що автобус врізався в енергопоглинаючі бар'єри і внаслідок удару перекинувся.