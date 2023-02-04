Критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання, – Укренерго

На одному з об'єктів Укренерго 4 лютого сталася масштабна аварія, яка знеструмила майже 500 тисяч абонентів. Критичну інфраструктуру обласного центру вже заживили.

Про це під час брифінгу розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє 24 Канал. Через аварію він приїхав в Одесу.

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Критичну інфраструктуру Одеси заживили

Кудрицький розповів, що критичну інфраструктуру Одеси вже під'єднали до енергопостачання.

Зараз заживлена критична інфраструктура міста, зокрема системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення,

– зазначив голова Укренерго.

За його словами, Укренерго відпрацьовує можливість перепідключення критичної інфраструктури на автономні джерела. До цього також залучені:

"ДТЕК Одеські електромережі",

Міненерго,

ДСНС та інші служби.

"Таким чином ми звільнимо потужність, яку зможемо передати звичайним споживачам в місті й області", – додав Кудрицький.

Він зауважив, що суттєві обмеження енергопостачання триватимуть як мінімум сьогодні та завтра. Подальші прогнози будуть пізніше. Одесу та Одеський район заживлять шляхом енергопостачання на півночі та півдня області. Наразі енергетики спрямовують зусилля на ремонт одного з пошкоджених енергооб'єктів, що дозволить відновити енергоживлення міста та вийти на графіки подачі світла 2 години через 6.

Керівник Укренерго повідомив, що обладнання, яке зламалося, раніше зазнавало атак росіян. Його фізичний ресурс добіг кінця. Своєю чергою, підключення газотурбінної електростанції потужністю 25 МВт зі США займе тижні.

В Одесі. Екстрений штаб працює 24/7. Заживили всю критичну інфраструктуру. Отже, місто буде мати воду і тепло. Зі світлом уже близько третини споживачів. Наступне завдання – якомога швидше повернути електрику до решти домівок,

– заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, головна проблема – відсутність необхідних трансформаторів. Тому їх доставляють з інших регіонів.

"Крім того, вже зараз до Одеси прямує 31 потужний генератор. Вся країна об'єднала зусилля, аби допомогти оперативно повернути світло в Одесу. Працюємо далі", – підсумував міністр.

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