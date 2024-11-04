У Польщі автомобіль потрапив під потяг: загинули всі пасажири та водій, серед жертв – троє дітей
У польській Карвіці-Мазурській машина потрапила під потяг. У авто їхали двоє дорослих та троє дітей.
Польське видання припустило, що в авто перебувала сім'я. На жаль, всі загинули, пише 24 Канал з посиланням на радіостанцію RMF24.
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Що відомо про трагічну аварію в Польщі
На неохоронюваному залізничному переїзді легковий автомобіль потрапив під швидкісний потяг PKP Intercity. Чому водій не зупинився на знак STOP, поки невідомо,
– зазначив журналіст.
Прессекретар комендатури воєводської поліції в Ольштині Томаш Марковський розповів, що авто Volvo, в якому перебувало 5 осіб, виїхало на смугу зустрічного поїзда.
На жаль, п'ятеро людей загинули на місці. Було двоє дорослих і троє дітей,
– підтвердив Марковський.
За його словами, розбиту машину знайшли за 200 метрів від переїзду. Рух поїздів між Пішем і Спихувом тимчасово зупинили.
Відомо, що у потязі їхали понад 500 пасажирів, вони не постраждали.
На місці трагедії працювала поліція, прокуратура та пожежники. Правоохоронці з'ясовують, чому машина не зупинилась на знак STOP та шукають сліди заносу.
Вже 5 листопада поліція допитає свідків трагедії.