Аварія потяга на Запоріжжі: з'явилися фото та відео з місця інциденту

Вантажний потяг у Запорізькій області перекинувся під час руху. Це сталося у неділю, 29 серпня біля залізничної станції Запоріжжя-2.

З рейок зійшли кілька вагонів під мостом, який місцеві називають "Тещин язик". Згодом у мережі з'явилися фото та відео з місця надзвичайної події.

Про подію На Запоріжжі зійшли з рейок кілька вантажних вагонів: є затримка у русі потягів

На Запоріжжі перекинувся потяг: подробиці, фото, відео

У Запоріжжі 29 серпня перекинувся вантажний потяг Укрзалізниці. З рейок зійшли кілька вагонів. Постраждалих у результаті надзвичайної події начебто немає.

Наразі відомо, що на ділянці через аварію кілька потягів довелося затримати, а також і змінити графік руху низки пасажирських рейсів.

Подробиці, фото та відео інциденту опублікувала у фейсбуці на сторінці спільноти "Клуб Железнодорожников" користувачка Natalia Natalia. За її словами:

Аварія сталася біля станції Запоріжжя-2 з потягом, який прямував із Запоріжжя в Пологи.

Перекинуті вагони лежать просто під мостом , який у народі місцеві називають "Тещин язик".

, який у народі місцеві називають "Тещин язик". У тих вагонах перевозили щебінь.

Бригади залізничників та екстрені служби займалися ліквідацією наслідків інциденту. Про його причини наразі нічого не повідомляли.



Аварія вантажного потяга у Запоріжжі / Фото Natalia Natalia



На щастя, постраждалих немає / Фото Natalia Natalia



Кілька вагонів перекинулися під мостом "Тещин язик" / Фото Natalia Natalia

Бригади залізничників та надзвичайників ліквідовують наслідки аварії / Фото Natalia Natalia

А 8 серпня біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів – Київ.

26 серпня трапилася інша аварія з вантажним потягом Укрзалізниці, що їхав маршрутом Клепарів – Батьово. Він теж зійшов із рейок ( під Львовом біля станції Глинна-Наварія ), і теж перевозив щебінь та руду.

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