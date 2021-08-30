Аварія потяга на Запоріжжі: з'явилися фото та відео з місця інциденту
Джерело:24 канал
Вантажний потяг у Запорізькій області перекинувся під час руху. Це сталося у неділю, 29 серпня біля залізничної станції Запоріжжя-2.
З рейок зійшли кілька вагонів під мостом, який місцеві називають "Тещин язик". Згодом у мережі з'явилися фото та відео з місця надзвичайної події.
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На Запоріжжі перекинувся потяг: подробиці, фото, відео
У Запоріжжі 29 серпня перекинувся вантажний потяг Укрзалізниці. З рейок зійшли кілька вагонів. Постраждалих у результаті надзвичайної події начебто немає.
- Наразі відомо, що на ділянці через аварію кілька потягів довелося затримати, а також і змінити графік руху низки пасажирських рейсів.
Подробиці, фото та відео інциденту опублікувала у фейсбуці на сторінці спільноти "Клуб Железнодорожников" користувачка Natalia Natalia. За її словами:
- Аварія сталася біля станції Запоріжжя-2 з потягом, який прямував із Запоріжжя в Пологи.
- Перекинуті вагони лежать просто під мостом, який у народі місцеві називають "Тещин язик".
- У тих вагонах перевозили щебінь.
Бригади залізничників та екстрені служби займалися ліквідацією наслідків інциденту. Про його причини наразі нічого не повідомляли.
Аварія вантажного потяга у Запоріжжі / Фото Natalia Natalia
На щастя, постраждалих немає / Фото Natalia Natalia
Кілька вагонів перекинулися під мостом "Тещин язик" / Фото Natalia Natalia
Бригади залізничників та надзвичайників ліквідовують наслідки аварії / Фото Natalia Natalia
- А 8 серпня біля Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг Рахів – Київ.
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