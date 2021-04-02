Аварія поїзда в Тайвані: кількість жертв та постраждалих різко зросла

Вранці 2 квітня у східній частині Тайвані зійшов з рейок пасажирський поїзд. У результаті аварії загинула щонайменше 51 людина, а понад 130 – тримали поранення.

Аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за 4 останні десятиліття.

Як це було У Тайвані пасажирський поїзд зійшов з рейок: відомо про десятки постраждалих – фото, відео

Кількість жертв та потерпілих зростає

У результаті сходження потяга з рейок загинула щонайменше 51 людина. Хоча раніше повідомляли про 36 жертв.

Щодо потерпілих, то їх теж стало більше. За даними Xinhua, 61 людину вже відправили до лікарень, однак ще 72 залишилися в пастці на місці трагічного інциденту.

Водночас деякі телеграм-канали пишуть, що загиблих може бути вже 54, а постраждалих – 156.

Що відомо про аварію потяга в Тайвані