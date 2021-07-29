Аварія в Рівному позбавила світла частину міста: відео масштабної пожежі

У Рівному 28 липня в трансформаторі виникла пожежа. Через загорання без струму залишилась частина міста та колишнього Рівненського району.

Рятувальники повідомили, що пожежу загасили станом на 20:47 28 липня. Світло у місті відновили о 21:20.

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У Рівному через пожежу в трансформаторі зникло світло у частині міста

Рятувальники повідомили, що пожежа виникла 28 липня орієнтовно о 20 годині на вулиці Млинівська, що у Рівному. Пожежа спалахнула на території трансформаторної підстанції в окремо розташованому трансформаторі.

Внаслідок чого знеструмлено частину міста,

– повідомляли у ДСНС.

Мер міста Олександр Третяк розповів журналістам, що без світла залишилась частина міста та увесь колишній Рівненський район.

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О 20:47 надзвичайники ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. Бригадами Рівнеобленерго станом на 21:20 відновили електропостачання у місті.

Однак у коментарі "UA: Рівне" виконуюча обов'язки речниці Рівнеобленерго Анна Хомич пояснила, що підстанція не належить Рівнеобленерго, адже це магістральні мережі.

"Напругу власники подали, частково відновили електропостачання в домогосподарствах містян. Відновлення відбувається поступово. Точних термінів повного відновлення назвати не можу. Наразі черги у колцентрі відсутні", – заявила Хомич.

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