Можливий витік радіації на Ростовській АЕС: ГУР стежить за ситуацією

Українська розвідка уважно слідкує за ситуацією на Ростовській АЕС. Заяви російської сторони потрібно ретельно перевірити.

Усе через схильність Росії до замовчування техногенних проблем. Про це в етері телемарафону заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Що у ГУР кажуть про витік радіації на Ростовській АЕС

Юсов зазначив, що за інформацією, яка поширюється в російських соціальних мережах, уважно слідкують, але всі дані потребують ретельної перевірки.

Звичайно, всі українці та ми з вами з нетерпінням чекаємо на добрі новини, що там іще буде палати на території Росії. Але перевіряємо, стежимо. Зрозуміло, що ті інформації, які поширюються із російських пабліків, треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків,

– зазначив представник ГУР.

Він нагадав, що Росія є закритою державою і часто замовчує дані про техногенні проблеми. Як приклад Юсов навів аварію, яка сталася 26 квітня 1986 року на ЧАЕС.

"Виключати проблеми такого порядку ми не можемо і говорити повністю сьогодні, що "це не так" – немає для цього підстав. Перевіряти повинні. Те, що режим Путіна може приховувати правду від власних громадян і міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері – так, може. Така природа диктатури, але правду все одно ми дізнаємося", – резюмував Юсов.

Що цьому передувало

19 липня у ЗМІ та соціальних мережах почала поширюватись інформація про те, що в Росії стався викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Офіційного підтвердження цьому немає.

Російські Telegram-канали заявили, що на АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води, що призвело до постійного витоку радіації. Влада Ростовської області та Кремль заперечують ці заяви, стверджуючи, що станція працює штатно, а повідомлення про поломки та витік – фейкові.

Однак у південних регіонах Росії та тимчасово окупованому Криму були запроваджені графіки відключення електроенергії.