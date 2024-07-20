У курки виросте третя голова, – Світан іронічно прокоментував наслідки аварії на Ростовській АЕС

В російських пабліках 19 липня з'явилась інформація про те, що на Ростовській АЕС буцімто відбулось аварійне скидання радіоактивної води, яке не вдалося локалізувати. Також повідомлялось, що радіаційна хмара рухається вглиб Росії.

Льотчик-інструктор, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що у разі аварії на Ростовській АЕС повітряні маси будуть рухатись вглиб території Росії. Це є певним обмежувачем для росіян щодо використання зокрема ядерної зброї.

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Наслідки можуть збільшуватись

Хоча російська влада не підтверджує інформацію щодо аварії, однак відключення великої кількості споживачів від Ростовської АЕС просто так не відбулося. Там може бути реальна проблема, яка імовірно призведе до дуже серйозних наслідків.

Щодо підтвердження російською владою аварії на Ростовській АЕС, то воно буде тільки тоді коли, у двоголової курки, що зображена на їхньому гербі, виросте третя голова,

– припустив військовий експерт.

Водночас російська влада могла б звинуватити в аварії Україну, однак Кремль боїться акцентувати на цій темі. Зараз ще не зрозуміло, який масштаб проблеми існує на Ростовській АЕС. Наслідки аварії можуть збільшуватись, і тоді вже буде не до "українського сліду".

Росіянам можливо доведеться переселяти цілу Ростовську область та Краснодарський краї. Це вже спровокує проблему з Північним Кавказом. Аварія на Ростовській АЕС може мати катастрофічні наслідки для прикордоння з Україною – це п'ять російських областей. На їх території розташовані декілька АЕС, і там може трапитись все, що завгодно, адже поруч йдуть бойові дії,

– наголосив Роман Світан.

Тому, за його словами, у росіян у майбутньому можуть бути певні проблеми, які будуть тиснути на військово-політичне керівництво Росії.

Нагадаємо, що у ГУР зазначили, що уважно слідкують за інформацією щодо можливої аварії на Ростовській АЕС, та перевіряють її. Однак ці дані потрібно "ділити на кілька порядків". Також відомо, що Росія є закритою державою і може замовчувати інформацію про техногенні проблеми.