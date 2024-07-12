У Росії назвали, хто загинув в авіатрощі у Підмосков'ї
12 липня вдень у Московській області впав пасажирський літак. У ЗМІ оприлюднили імена загиблих членів екіпажу.
Зазначається, що на борту розбитого Sukhoi Superjet 100 перебувало дво пілотів та один бортпровідник.
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Хто був на борту літака, що впав
Попередньо, літак вилітав з міста Луковиці з авіаційного заводу, де проходив ремонт. Падіння сталося за 20 кілометрів від місця вильоту у районі селища Апраксино, що під Коломною. Суперджет направлявся в аеропорт "Внуково".
Загиблі члени екіпажу:
- Євген Булавко, капітан
- Максим Лукманов, другий пілот
- Владислав Харламов, бортпровідник
Нагадаємо, що інформацію про авіатрощу під Москвою спершу почали поширювати російські пабліки, а потім підтвердили і в МНС Росії. Причиною аварії могла стати несправність двигуна.
Тим часом у країні – агресорці вже порушили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.
Зазначимо, що Sukhoi Superjet-100New-95 перший політ здійснив в грудні 2014 року. З грудня 2015 року він перебував в експлуатації авіакомпанії "Газпром-Авіа".