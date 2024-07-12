У мережі показали відео, як падав літак Sukhoi Superjet під Москвою

Вдень у Московській області сталася авіатроща. Там розбився пасажирський літак, який виконував свій перший політ після ремонту.

Зазначається, що літак Sukhoi Superjet прямував з авіаційного заводу у Луховицях на аеродром "Внуково". Втім, за 20 кілометрів від місця взльоту він впав. Сталося це в лісовому масиві біля села Велике Карасьове.

Дивіться також "Аналоговнєт" розбився у Підмосков'ї: що відомо про літак Sukhoi Superjet 100

Як падав російський літак

Аварія сталася 12 липня, приблизно о 14:50. Причиною аварії борту могла стати одночасна відмова двох двигунів. На борту перебували три члени екіпажу: 53-річний капітан Євген Булавко, другий пілот — 53-річний Владислав Харламов і 44- літній бортпровідник Максим Лукманов. Усі вони загинули.

У Росії порушили кримінальну справу за фактом катастрофи. Екстрені служби виявили чорні ящики.

Момент падіння літака під Москвою: дивіться відео

Нагадаємо, що Sukhoi Superjet-100New-95 перший політ здійснив в грудні 2014 року. З грудня 2015 року він перебував в експлуатації авіакомпанії "Газпром-Авіа".