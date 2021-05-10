Їхали на кладовище: нові деталі про сім'ю, яка загинула у моторошній аварії на трасі Київ – Чоп

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На Рівненщині 9 травня о 17:20 трапилась смертельна аварія. На автодорозі Київ – Чоп загинула уся сім'я, яка перебувала в одному з автомобілів. ЗМІ дізнались детальніше про загиблих.

Джерело:

"Сьогодні"

У сім'ї нещодавно народилась дитина

За інформацією журналістів, загинула сім'я Герасимчук, яка мешкала у Рівному. За кермом легковика перебував Андрій, поруч – його дружина Вікторія та 1,5-місячний син Тарасик.

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Як відомо, сім'я їхала на кладовище. Про це розповіла родичка загиблих. У Вікторії Герасимчук залишився неповнолітній син від першого шлюбу.


Сім'я, яка загинула в аварії / Фото "Сегодня"

Похорони запланували на завтра, 11 травня. Наразі експерти проводять розтин тіл загиблих.

Коротко про трагедію

  • Аварія трапилась 9 травня приблизно о 17:20.
  • 34-річний водій легковика Аudi А4 виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був житель Закарпаття.
  • Батько та півторамісячний син загинули одразу на місці.
  • Дружину намагалися врятувати медики. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя. Через кілька годин вона померла у лікарні.
  • Водія мікроавтобуса діставали рятувальники. Його госпіталізували з травмами.