Дві людини постраждали: в Угорщині автобус з українськими номерами злетів у кювет

В Угорщині сталася аварія з автобусом, що перевозив 35 українців. Двоє пасажирів були травмовані та доставлені до медичного закладу.

У неділю вранці, 31 грудня, на трасі біля Ніредьгази автобус з українськими номерами з'їхав у кювет та перекинувся. Про це повідомляють угорські ЗМІ з посиланням регіональне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Угорщини.

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Травмовані доставлені до лікарні

Внаслідок аварії постраждали 20-річна жінка та 15-річна дівчина, яких невдовзі доставили до медичного закладу. Інші пасажири не без допомоги представників рятувальної служби змогли вибратися з автобуса та продовжили подорож іншим транспортом.

Автобус злетів у кювет поблизу Ніртури в повіті Сабольч-Сатмар-Берег, про що повідомило регіональне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. За інформацією рятувальників, в аварії двоє людей були травмовані,

– пише угорське видання Demokrata.

Додамо, що пасажири були в дорозі до Австрії. В автобусі з українськими номерами їхали загалом 35 осіб, які мали намір дістатися до цієї країни.

Аварії та ДТП: останні новини

Трагедія в Польщі. 31 грудня, в останній день року, українська громада зазнала втрати. На дорозі між Глівіце та Жерницею автомобіль з українцями врізався в дерево. Інцидент стався о 12:40 за місцевим часом, забравши життя трьох осіб. Поліція веде розслідування причин аварії.

31 грудня, в останній день року, українська громада зазнала втрати. На дорозі між Глівіце та Жерницею автомобіль з українцями врізався в дерево. Інцидент стався о 12:40 за місцевим часом, забравши життя трьох осіб. Поліція веде розслідування причин аварії. Катастрофа біля Стамбула. У Туреччині, на автомагістралі Сакарія-Північне Мармурове шосе, сталася масштабна ДТП, в якій зіткнулися 7 транспортних засобів, зокрема 3 автобуси. Аварія призвела до загибелі 10 осіб та травмування понад 50. Серед постраждалих є українки. Причиною ДТП могла стати погана видимість через густий туман.

, що рятувальники оперативно відреагували на подію, надавши допомогу постраждалим. Вони організували евакуацію постраждалих пасажирів до медичного закладу.

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Обидві країни мобілізували рятувальні служби для надання допомоги постраждалим. В Польщі та Туреччині проводяться розслідування щодо обставин цих аварій, а також вживаються заходи для підвищення безпеки на дорогах, особливо в умовах погіршення погодних умов.