Не тероризм: чоловікові, який протаранив натовп у Ванкувері, оголосили обвинувачення
- У Ванкувері 30-річний Кай-Джі Адам Ло в'їхав на автомобілі в натовп під час філіппінського фестивалю, внаслідок чого загинули щонайменше 11 людей і кілька десятків отримали поранення.
- Поліція вважає, що це не був терористичний акт, а нападник мав проблеми з психічним здоров’ям; йому висунули звинувачення за вісьмома пунктами.
У Ванкувері в суботу, 26 квітня, чоловік в'їхав на автомобілі в натовп, який стояв на філіппінському вуличному фестивалі. Внаслідок цього загинули щонайменше 11 людей. Чоловіка, який скоїв напад вже затримали, правоохоронці висунули йому звинувачення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Поліція назвала трагедію "найчорнішим днем" в історії міста.
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Поліція розслідує обставини аварії у Ванкувері
Присутні на філіппінському фестивалі допомогли поліцейським переслідувати винуватця трагедії та затримати його. Відомо, що аварію скоїв 30-річний житель Ванкувера Кай-Джі Адам Ло. Чоловіка заарештували на місці. Нападник, ймовірно, мав проблеми з психічним здоров’ям.
Наразі Кай-Джі Адам знаходиться під вартою. Чоловік отримав звинувачення за вісьмома пунктами, суд визнав, що водій скоїв масове вбивство, в'їхавши в натовп на вуличному фестивалі.
Як повідомили в поліції, внаслідок аварії загинули люди від 5 до 65 років. Ще кілька десятків відвідувачів мають поранення, дехто з них – у критичному стані.
Наразі точно невідомі мотиви Кая-Джі Адама. Однак поліція вважає, що це був не терористичний акт.
Схоже, що психічне здоров’я є основною проблемою,
– зауважив мер Ванкувера Кен Сім.
У Ванкувері на всіх міських будівлях приспустили канадський прапор, щоб вшанувати пам’ять жертв нападу.
Нагадаємо, захід в місті був організований як свято культури та різноманітності, люди відзначали День Лапу Лапу – щорічний фестиваль, який організовує філіппінська громада Британської Колумбії. Після 20:00 за місцевим часом чоловік на чорному позашляховику Audi в'їхав у великий натовп. Водій був у машині сам.
Уздовж вулиці стояли вантажівки з їжею, на сцені виступали артисти, діти та дорослі раділи святу. Однак святкування закінчилося жахливо – після аварії на вулиці було купа вбитих і поранених. Інцидент сколихнув відчуття безпеки жителів міста.
До слова, напад на цивільних людей стався напередодні виборів, які проходитимуть у понеділок. Очевидці, які були присутні на вуличному святі, описували сцени хаосу. Журналіст з Торонто Кріс Пангілінан розповів, що те, що сталося, було жахливим.
Водій просто натиснув на педаль і врізався в сотні людей. Це було схоже на те, як бачиш удар м’яча для боулінгу – усі кеглі та всі кеглі злетіли в повітря. Це було схоже на зону бойових дій... По всій землі були тіла,
– сказав він.
Після трагедії позашляховик із розбитою передньою частиною стояв посеред дороги з відкритими дверима з боку водія, поліцейські його оглядали.
Організатори вуличного фестивалю, громадська група під назвою Filipino BC, написали в Instagram, що висловлюють співчуття й відчувають глибокий біль, спричинений цією безглуздою трагедією.
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що загиблі в ДТП "не будуть забуті" і що філіппінським дипломатам і співробітникам у Ванкувері доручили надати допомогу всім, хто постраждав через інцидент.