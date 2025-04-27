Автомобіль в'їхав у натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері: є жертви та постраждалі

Автомобіль в'їхав у натовп на філіппінському вуличному фестивалі в місті на заході Канади. Внаслідок аварії є жертви та постраждалі, стан останніх наразі не уточнюють.

Про інцидент, який стався у суботу, 26 квітня, орієнтовно після 20:00 повідомила поліція Ванкувера у соцмережі Х. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, CBC, Sky News.

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Що відомо про інцидент у Ванкувері

За даними поліції Ванкувера, є загиблі та поранені, але точних даних про кількість жертв поки що немає. CBC, посилаючись на правоохоронців пише, що водія затримали, але інформації про його можливі мотиви поки не надали.

Я шокований і глибоко засмучений жахливим інцидентом, який стався під час сьогоднішнього заходу з нагоди Дня Лапу Лапу,

– сказав мер Ванкувера Кен Сім.



Медики на місці аварії у Ванкувері / Фото CBC, Ben Nelms

За кілька годин до того на вулиці, де проходив фестиваль, проводила свій передвиборчий захід Нова демократична партія. У Канаді сьогодні останній день перед парламентськими виборами, які відбудуться у понеділок, 28 квітня.

"З жахом дізнався про інцидент під час святкування Дня Лапу Лапу у Ванкувері, в результаті якого були поранені та вбиті невинні люди", – відреагував на ситуацію лідер НДП Джагміт Сінгх, висловивши співчуття рідним жертв.

До слова, нещодавно поблизу Шайблінгкірхена, що в Австрії, мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. 4 громадян України загинули, ще 4 отримали важкі травми. Ще 2 громадян Іспанії також постраждали.