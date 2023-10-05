Усіх жертв моторошної аварії біля Венеції ідентифікували: кількість українців значно зросла
5 жовтня 2023, 01:49Читать новость на русском
Джерело:TGR
Біля Венеції 3 жовтня пасажирський автобус впав з моста. Ввечері наступного дня з'явилася інформація про те, що усіх жертв ідентифікували.
Аварія забрала життя 21 людини. Зокрема, загинув 40-річний водій-італієць.
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Усіх жертв катастрофи ідентифікували
Префект Венеції Мікеле ді Барі оголосив, що всіх жертв автобусної аварії ідентифікували. ДТП забрала життя:
- 9 українців,
- 4 румунів,
- 3 німців,
- 1 італійця (водій),
- 1 хорвата,
- 2 португальців,
- 1 південноафриканця.
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Коротко про смертельну аварію біля Венеції
- Біля Венеції ввечері 3 жовтня пасажирський автобус пролетів 10 метрів через шляхопровід, упав униз і загорівся.
- Автобус не був рейсовим. Його орендував кемпінг "Hu Venezia", який приймав іноземних туристів у сусідньому місті Маргера.
- Пожежник, який працював на місці аварії зазначив, що внаслідок інциденту є багато загиблих. Одразу після автокатастрофи поліція огородила місце ДТП і нікого не пускала. Також туди прибули 50 машин швидкої для допомоги постраждалим.
- За кермом автобуса перебував 40-річний Альберто Ріццотто. Він був співробітником компанії Martini Bus, яка й орендувала транспортний засіб у компанії La Linea. Також вона мала контракт на перевезення туристів у Венеції.
- Окрім 21 загиблого, 18 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Стан 5 постраждалих медики оцінюють як важкий. Серед постраждалих також є діти.
- Наразі поліція розслідує трагедію. Серед версій – хвороба водія або неправильний маневр на місці ремонту дороги.