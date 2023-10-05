Усіх жертв моторошної аварії біля Венеції ідентифікували: кількість українців значно зросла

5 жовтня 2023, 01:49
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Джерело:

TGR

Біля Венеції 3 жовтня пасажирський автобус впав з моста. Ввечері наступного дня з'явилася інформація про те, що усіх жертв ідентифікували.

Аварія забрала життя 21 людини. Зокрема, загинув 40-річний водій-італієць.

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Усіх жертв катастрофи ідентифікували

Префект Венеції Мікеле ді Барі оголосив, що всіх жертв автобусної аварії ідентифікували. ДТП забрала життя:

  • 9 українців,
  • 4 румунів,
  • 3 німців,
  • 1 італійця (водій),
  • 1 хорвата,
  • 2 португальців,
  • 1 південноафриканця.
Зверніть увагу! Префектура Венеції спільно з цивільним захистом активувала електронну пошту і телефон для підтримки родичів постраждалих. Будь-які запити щодо розміщення людей з-поза меж регіону Венето можна надсилати на електронну пошту prisemergenza@comune.venezia.it або зателефонувати за номером 0412747070.

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Коротко про смертельну аварію біля Венеції

  • Біля Венеції ввечері 3 жовтня пасажирський автобус пролетів 10 метрів через шляхопровід, упав униз і загорівся.
  • Автобус не був рейсовим. Його орендував кемпінг "Hu Venezia", який приймав іноземних туристів у сусідньому місті Маргера.
  • Пожежник, який працював на місці аварії зазначив, що внаслідок інциденту є багато загиблих. Одразу після автокатастрофи поліція огородила місце ДТП і нікого не пускала. Також туди прибули 50 машин швидкої для допомоги постраждалим.
  • За кермом автобуса перебував 40-річний Альберто Ріццотто. Він був співробітником компанії Martini Bus, яка й орендувала транспортний засіб у компанії La Linea. Також вона мала контракт на перевезення туристів у Венеції.
  • Окрім 21 загиблого, 18 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Стан 5 постраждалих медики оцінюють як важкий. Серед постраждалих також є діти.
  • Наразі поліція розслідує трагедію. Серед версій – хвороба водія або неправильний маневр на місці ремонту дороги.

Автор: Ольга Котів