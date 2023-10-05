Усіх жертв моторошної аварії біля Венеції ідентифікували: кількість українців значно зросла

Біля Венеції 3 жовтня пасажирський автобус впав з моста. Ввечері наступного дня з'явилася інформація про те, що усіх жертв ідентифікували.

Аварія забрала життя 21 людини. Зокрема, загинув 40-річний водій-італієць.

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Усіх жертв катастрофи ідентифікували

Префект Венеції Мікеле ді Барі оголосив, що всіх жертв автобусної аварії ідентифікували. ДТП забрала життя:

9 українців,

4 румунів,

3 німців,

1 італійця (водій),

1 хорвата,

2 португальців,

1 південноафриканця.

Префектура Венеції спільно з цивільним захистом активувала електронну пошту і телефон для підтримки родичів постраждалих. Будь-які запити щодо розміщення людей з-поза меж регіону Венето можна надсилати на електронну пошту prisemergenza@comune.venezia.it або зателефонувати за номером 0412747070.

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