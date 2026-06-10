Унаслідок аварії загинули двоє людей, ще кількох госпіталізували. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

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Що відомо про смертельну аварію?

За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки їхав вулицею Вакарова, коли раптово знепритомнів. Через це вантажівка втратила керування і виїхала просто на людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса.

Одна жінка загинула на місці. Ще 3 людей забрала швидка до лікарні. Пізніше стало відомо, що водій вантажівки також помер під час транспортування до медзакладу.

На місці аварії працювали медики, слідчі та експерти. Вони фіксували обставини події та збирали докази.

Місце ДТП / Фото Закарпатська прокуратура

Берегівська окружна прокуратура координує розслідування. Правоохоронці перевіряють, чи справді водій знепритомнів за кермом через раптове погіршення здоров’я. Точні причини трагедії ще встановлюють.

Де ще нещодавно траплялися смертельні аварії?

У Києві 5 червня сталася смертельна ДТП на Караваєвих Дачах, унаслідок якої загинули четверо людей, серед них дитина. Ще троє постраждалих отримали тяжкі травми та були госпіталізовані. Автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід.

За попередніми даними поліції, за кермом був водій Mercedes-Benz C300, який раніше неодноразово потрапляв у ДТП. Правоохоронці повідомили, що за цим авто зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Більшість із них стосуються перевищення швидкості, зокрема 18 випадків лише за минулий рік.

У поліції зазначили, що водій уже мав понад 10 зафіксованих дорожніх аварій. Правоохоронці вважають, що така системна небезпечна поведінка могла призвести до трагедії.

Після аварії водія затримали, однак спочатку він перебував у тяжкому стані в реанімації. Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Відомо, що під час аварії водій виконував замовлення сервісу Bolt і перевозив пасажирку.

Зараз компанія підтримує зв'язок із пасажиркою, яка перебувала в автомобілі в момент аварії, та координує процес надання їй необхідної допомоги. Також Bolt співпрацює з правоохоронцями в межах розслідування.



