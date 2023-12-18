На Львівщині загинули 3 військових та цивільний: ДБР показало кадри моторошної аварії

ДБР почало розслідування справи загибелі 3 військовослужбовців та цивільного у аварії на Львівщині. Правоохоронці поділилися новими деталями справи й опублікували кадри з місця ДТП.

Смертельна аварія сталася 16 грудня на автодорозі "Київ – Чоп". Попередньо, водій військового автомобіля не впорався з керуванням.

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Смертельна ДТП на Львівщині

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі трьох військовослужбовців та цивільного в аварії у Львівській області. Повідомляється, що інцидент стався 16 грудня близько 15:00 на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу селища Сможе Стрийського району.

Легковий автомобіль з військовими врізався у вантажівку / ДБР

У Державному бюро розслідувань зазначають, що всі загиблі перебували у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин. За попередньою інформацією, військовий, що був за кермом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. У той момент там рухалась вантажівка з автопричепом.

Автівку внаслідок зіткнення рознесло вщент / ДБР

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту. Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертизи.

Наслідки аварії за участю військових: дивіться відео

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