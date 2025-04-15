На енергооб’єкті Запорізької області виникла масштабна аварія: що стало причиною

Увечері 14 квітня на одному з об’єктів "Запоріжжяобленерго" сталося одна з наймасштабніших від початку 2025 року аварій. Унаслідок надзвичайної ситуації було знеструмлено понад 11,7 тисячі споживачів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ПАТ "Запоріжжяобленерго". Керівник підприємства Андрій Стасевський розповів про причини інциденту.

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Що відомо про аварію

Вищезгаданий енергооб'єкт наприкінці 2024 року атакували російські дрони й ракети. Наслідки ворожих ударів досі позначаються на обладнанні – тоді воно не вийшло з ладу, однак зазнало критичних для надійної роботи пошкоджень.

Аварія 14 квітня – наймасштабніша у 2025 році за кількістю знеструмлених споживачів і характером пошкоджень. Ліквідацію наслідків не призупиняли навіть із настанням темряви, Стасевський подякував колегам за оперативну та злагоджену роботу.

Зазвичай на усунення подібного обсягу пошкоджень необхідна щонайменше доба. Втім, завдяки професіоналізму наших фахівців вже за 10 годин – близько третьої ночі – всі запоріжці знову були зі світлом,

– зазначив керівник.

Нагадаємо, 4 квітня російська армія завдала цілеспрямованого удару FPV-дроном по ТЕЦ у Херсоні.