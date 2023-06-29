У разі можливої аварії на ЗАЕС: у Запоріжжі розпочалися командно-штабні навчання

У Запоріжжі 29 червня розпочалися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту щодо дій у разі можливої аварії на Запорізькій АЕС. Місцева влада попросила населення зберігати спокій та не панікувати передчасно.

Там зазначили, що ці тренування відбуватимуться на території міста Запоріжжя та Запорізького району. Крім цього, в ОВА наголосили, що ситуація наразі в області контрольована.

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У Запоріжжі розпочалися тренування щодо дій у разі аварії на ЗАЕС

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малишко розповів, що через тренування у деяких районах міста можуть обмежити рух транспорту. Він також попросив громадян з розумінням поставитися до деяких незручностей.

Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС,

– сказав Малишко.

Він також попросив громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань.

Далі він нагадав, що звуки сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривисті гудки інших сигнальних засобів, транспорту, означають сигнал цивільного захисту "Увага Всім!". Крім цього, сповіщення про виникнення надзвичайної ситуації у разі аварії здійснять у застосунку "Тривога" шляхом передачі сигналу "Радіаційна небезпека".

Якщо жителі регіону почули такі сигнали, то мають ввімкнути радіоприймач або телевізор та прослухати повідомлення державних органів влади. Також вся інформація про небезпеку у разі аварії буде розміщена на офіційних сайтах та ресурсах місцевої влади.

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Згодом у телеграм-каналі Малишка з'явилися повідомлення, які мають надіслати у разі аварії на Запорізькій АЕС. У цьому повідомленні прописаний чіткий алгоритм, як діяти, у разі катастрофи.

Жителі області у разі аварії мусять діяти відповідно до наступного алгоритму:

Уникати паніки та зберігати спокій.

Допомагати один одному. Попередити сусідів, надати допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку.

Забрати у помешкання домашніх тварин.

Зайти в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі.

Здійснити герметизацію приміщень вікон, дверей. Відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продуховини, димоходи тощо.

Бути готовим за окремою вказівкою органів місцевої влади провести йодну профілактику всьому населенню до 40 років.

Зробити запас води у герметичних місткостях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорнути продукти в плівку та покласти у холодильник або шафу.

Зібрати "екстрену валізу", зокрема до неї герметично упакувати харчові продукти, воду, комплект запасного одягу, документи й цінні речі.

Здійснити евакуацію дітей, вагітних жінок, хворих максимально використовуючи особистий автотранспорт за допомогою родичів, сусідів, друзів, знайомих.

Залишаючи квартиру чи будинок, вимкнути джерела електро, водо- і газопостачання.

Взяти підготовлені речі, одягнути засоби захисту.

Обмежити вживання їжі місцевого виробництва.

Не рухатися на автотранспорті по узбіччю та по дорогах без жорсткого покриття.

Крім цього, Малишко опублікував тренувальне повідомлення, де зазначаються пункти та місця зборів у разі евакуації з області. Там будуть написані адреси місць збору для всіх громад Запорізької області, якщо аварія на атомній станції станеться.

У Херсоні також поводять навчання на випадок катастрофи

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в області також проводяться навчання щодо дій у разі можливої аварії на ЗАЕС. За його словами, такі навчання дозволяють скоординувати злагоджену роботу всіх відповідних служб.

Відпрацювали з органами управління та силами цивільного захисту різні сценарії розвитку надзвичайної ситуації, організацію інформування та евакуації населення,

– наголосив Прокудін.

Наостанок він звернувся до жителів області. Він попросив їх зберігати спокій, а також не фотографувати й не викладати в мережу тренувальну роботу екстрених служб.

Міненерго також висловилося щодо навчань

У міністерстві енергетики розповіли, що головне завдання навчань – відпрацювати протоколи спільних дій усіх відповідних служб для оперативного реагування та мінімізації наслідків у разі можливого теракту на ЗАЕС. Там наголосили, що навчання пройдуть на території Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

Крім цього, експерти "Енергоатому" розробили кілька сценаріїв можливого розвитку подій на ЗАЕС, які будуть відпрацьовані під час навчань. У міністерстві пообіцяли, що всі підсумки масштабних тренувань будуть підбиті завтра.

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