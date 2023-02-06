Роботи тривають третю добу: як змінилась ситуація зі світлом на Одещині після масштабної аварії

В Одесі та області після масштабної аварії продовжують діяти екстрені відключення світла. Там у посиленому режимі триває ремонт на всіх енергооб'єктах області, які постраждали від російських атак.

За даними речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, ніч проти 6 лютого в області минула без повітряних тривог та обстрілів. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки аварій, які відбулись на одному з об'єктів критичної інфраструктури, інформує 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію зі світлом на Одещині

Енергетики працюють цілодобово…

– заявив Братчук.

За його словами, відбулось засідання оперативного цілодобового штабу, який утворили для ліквідації аварії.

Речник пояснив, що залучені структури працюють над завданнями, які поставлені 5 лютого під час наради на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

В Укренерго заявили, що їхні ремонтні бригади та обленерго працюють спільно над тим, щоб заживити споживачів Одеси по резервних схемах. Окрім того:

об'єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення;

такий перехід на цьому етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів;

у посиленому режиму ремонтують всі енергооб'єкти Одеської області, які постраждали від російських атак.

Наразі зусилля сконцентровані на одному з об'єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району,

– заявили в Укренерго.

В уряді 6 лютого пояснили, що споживання електрики в Україні зростає. Це пов'язано також з суттєвим похолоданням, а не тільки з початком тижня.

Саме тому в країні є дефіцит потужності, який особливо відчутний вранці та ввечері.

Що відомо про аварію зі світлом на Одещині