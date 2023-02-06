Роботи тривають третю добу: як змінилась ситуація зі світлом на Одещині після масштабної аварії
В Одесі та області після масштабної аварії продовжують діяти екстрені відключення світла. Там у посиленому режимі триває ремонт на всіх енергооб'єктах області, які постраждали від російських атак.
За даними речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, ніч проти 6 лютого в області минула без повітряних тривог та обстрілів. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки аварій, які відбулись на одному з об'єктів критичної інфраструктури, інформує 24 Канал.
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Що відомо про ситуацію зі світлом на Одещині
Енергетики працюють цілодобово…
– заявив Братчук.
За його словами, відбулось засідання оперативного цілодобового штабу, який утворили для ліквідації аварії.
Речник пояснив, що залучені структури працюють над завданнями, які поставлені 5 лютого під час наради на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
В Укренерго заявили, що їхні ремонтні бригади та обленерго працюють спільно над тим, щоб заживити споживачів Одеси по резервних схемах. Окрім того:
- об'єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення;
- такий перехід на цьому етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів;
- у посиленому режиму ремонтують всі енергооб'єкти Одеської області, які постраждали від російських атак.
Наразі зусилля сконцентровані на одному з об'єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району,
– заявили в Укренерго.
В уряді 6 лютого пояснили, що споживання електрики в Україні зростає. Це пов'язано також з суттєвим похолоданням, а не тільки з початком тижня.
Саме тому в країні є дефіцит потужності, який особливо відчутний вранці та ввечері.
Що відомо про аварію зі світлом на Одещині
- 3 та 4 лютого в Одеській області трапилось дві масштабні аварії на підстанції. Внаслідок цього пів мільйона людей залишились без світла.
- Тоді з Києва в регіон на прохання адміністрації Одеси відрядили міністра енергетики та очільника Укренерго. Згодом Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, в який також увійдуть виконувач обов'язків глави МВС, голови ДСНС та ОВА, керівник Укренерго тощо.
- Станом на 5 лютого глава Укренерго Володимир Кудрицький зауважив, що суттєві проблеми зі світлом залишаються. Обмежене енергопостачання мають майже 300 тисяч абонентів.
- У області діє пропорція світла: 2 години – увімкнене, 10 – вимкнене. За словами Кудрицького, 10 лютого Одеса зможе повернутися до звичних графіків вимкнення.