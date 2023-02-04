Світло швидко не відновлять, – Кабмін ухвалив важливі рішення через ситуацію в Одесі
Джерело:Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на критичну ситуацію зі світлом в Одесі. Шмигаль 4 лютого провів позачергове засідання уряду.
Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі виконувача обов'язків глави МВС, голів ДСНС та ОВА, керівника Укренерго, представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.
До теми Винен ворог: подробиці про масштабної аварії, що залишила Одещину без світла
В Одесу везуть потужні генератори та звернулися по допомогу до Туреччини
Шмигаль зазначив, що на цей момент основна мета – це заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.
Крім того, прем'єр повідомив, що доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго.
Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій,
– зазначив Шмигаль.
В Одесі сталася технологічна аварія
Шмигаль повідомив, що 4 лютого на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій. За його словами, підстанція була неодноразово пошкоджена внаслідок російських атак.
Унаслідок цього в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення.
"Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення – зокрема критичної інфраструктури – неможливо", – повідомив глава уряду.
Прем'єр наголосив, що в Одесі мають цілодобово працювати всі "Пункти незламності". Крім того, задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник Укренерго.
Що відомо про ситуацію в Одесі
- Одеса чи не найбільше постраждала від ракетних атак російських окупантів. Зокрема, 26 січня Росія поцілила у два енергетичні об'єкти, що спричинило складну ситуацію в Одесі та Одеському районі. Ця частина області не мала фізичної можливості отримувати електроенергію через пошкодження обладнання.
- Ввечері 3 лютого повідомлялося про першу масштабну аварію в Одесі. У суботу, 4 лютого, ситуація погіршилася через ще одну масштабну аварію на підстанції Укренерго. В Укренерго заявили, що вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак.
- У ДТЕК заявили, що енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури. Також там повідомили, що електропостачання буде відновлено, коли фахівці Укренерго усунуть аварію.