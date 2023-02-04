В Одесі сконцентруються на ремонті одного з об'єктів, його навмисно не називають, – Укренерго
Одещина продовжує оговтуватися після аварії на одному з об'єктів Укренерго, внаслідок якої практично повністю знеструмило Одеський район та сам обласний центр. Наразі ремонтні бригади зосередилися на цьому об'єкті.
Про ситуацію в регіоні розповів глава правління Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу, передає 24 Канал.
Важливо Одеса – без світла: все, що відомо про масштабну аварію в регіоні
Кудрицький пояснив, що всі 3 підстанції, які живлять Одесу та область, пережили по декілька атак.
Ми втратили дуже багато обладнання, зокрема і трансформаторного. Внаслідок цього сильно знизилася надійність живлення. Крім того, обладнання, яке 4 лютого вийшло з ладу, також декілька разів страждало від атак ворога. Ми його відновлювали, але фізичний ресурс вже добіг кінця,
– зауважив глава правління Укренерго.
Він додав, що наразі план дій такий:
- прискорити та активізуємо роботу з відновлення всіх енергооб'єктів на Одещині, які постраждали внаслідок атак;
- фокусуємося на одному з об'єктів, щоб якомога швидше подати додаткову електроенергію.
Кудрицький зазначив, що наразі заживлена критична інфраструктура міста – системи водопостачання та теплозабезпечення.
"Найближчими днями будемо працювати з обленерго та Міністерством енергетики, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела", – сказав Кудрицький.
За його словами, починаючи з 10 жовтня й особливо в останні два місяці усі три підстанції, які живлять Одесу та область зазнали ушкоджень. По декілька атак відбулося на кожну з цих підстанцій. Внаслідок цього сильно знизилась надійність живлення регіону.
Масштабна аварія на Одещині: головне
- На Одещині 4 лютого сталась масштабна аварія на підстанції. Тому у частині міста – серйозні проблеми з електропостачанням. Все через попередню ракетну атаку росіян.
- Зауважимо, що це вже друга за добу аварія на високовольтній підстанції, що належить Укренерго. Про першу аварію на підстанції в Одесі повідомляли ввечері 3 лютого.
- Влада визнає, ситуація – складна, а масштаб аварії суттєвий.