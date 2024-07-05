Працівник СТО у Львові вчинив дві аварії за ніч і спалив авто клієнта

Працівник автосервісу у Львові ввечері 4 липня взяв без дозволу машину Mercedes-Benz, яка належала клієнту. Чоловік двічі потрапив у аварію та втік з місця подій.

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про аварію на вулиці Зеленій. До поліції зателефонували вночі проти 5 липня.

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Що відомо про дві аварії за участі чужого Mercedes-Benz

Працівники патрульної поліції встановили, що:

водій на автомобілі Mercedes-Benz скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia та втік з місця аварії;

дорогою на вулиці Луганській він скоїв ще одну аварію з автівкою Audi. Він знову не зупинився та поїхав далі.

Під час оформлення матеріалів розшукової ДТП до патрульних підійшов чоловік, який повідомив, що він є роботодавцем винуватця ДТП. Останній взяв автівку з автосервісу без його відома. Зв'язавшись із чоловіком, він повідомив, що автомобіль Mercedes-Benz загорівся,

– пояснили правоохоронці.

Поліція знайшла 35-річного громадянина і він був п'яним. Працівник автосервісу розповів, що вживав алкоголь після аварій та погодився пройти перевірку.

У крові працівника автосервісу знайшли 1,51 проміле алкоголю.



У Львові працівник СТО взяв без дозволу Mercedes-Benz клієнта / Фото патрульної поліції

У поліції розповіли, що щодо винуватця аварій вже винесли постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом. Також щодо нього склали 5 протоколів:

за частиною 4 статті 130 – вживання алкоголю після скоєної аварії або після зупинки й до перевірки уповноваженою особою;

два протоколи за статтею 124 про порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії;

два протоколи за статтею 122-4 про залишення місця аварії.

Справу вже передали слідчим.

До речі, на початку липня у Львівській області трапилась аварія, у якій зіткнулись автобус та мікроавтобус. Причини ДТП не повідомили. На жаль, там були поранені люди.