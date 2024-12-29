Це не востаннє: капітан запасу ВМС пояснив, чому в Росії почастішали аварії кораблів

Російські кораблі потихеньку йдуть на дно. Протягом останніх двох тижнів у росіян сталося відразу кілька неприємних інцидентів з суднами.

Адже керівництво Росії загралося в ігри щодо відновлення своєї імперії й замість того, щоб вкладати в державу, витрачає фактично всі свої прибутки на ведення війни. Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко назвав 24 Каналу причину частих аварій з російськими суднами.

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Яка причина аварії танкерів

Біля Керчі 15 грудня сталася кораблетроща відразу двох російських танкерів типу "Волгонефть". Йдеться про танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Хвилі розрубали навпіл перший танкер, який, власне, й затонув, а інший – серйозно пошкодили.

Це радянське недбальство. Коли нехтують базовими нормами безпеки й правил поводження з технікою,

– зазначив Риженко.

Обом танкерам типу "Волгонефть" понад 50 років. Вони вже відпрацювали свій термін служби, але росіянам їх просто немає чим замінити. Водночас замість того, щоб побудувати собі нові судна, росіяни зараз будують криголами на 70 тисяч тонн, щоб когось вразити й взяти під контроль Північний морський шлях.

Не можуть ні технологічно, ні я так розумію, їм не вистачає ресурсів,

– наголосив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

До анексії Криму та повномасштабного вторгнення росіяни якось купували критичні запчастини з-за кордону й щось виробляли. Проте там фактично нічого російського, окрім корпуса, не було. До речі, частково так було й щодо військових кораблів.

Зараз у росіян немає можливості закуповувати запчастини, тому вони використовують цей старий мотлох. До того ж ще й порушують правила використання, які були написані понад 50 років тому.

"Їм кажуть, що таке судно не може виходити в море при висоті хвилі понад 2,5 метри й потужності повітря понад 17 метрів на секунду. Проте вони виходять при параметрах в півтора раза більших", – мовив Риженко.

Важливо! Аварія російських танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки, мазут поступово поширюється у східному напрямку до відкритої частини Чорного моря.

Що сталося з суднами Sparta та Ursa Major

Головне управління розвідки 23 грудня повідомило, що вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для евакуації свого озброєння та техніки з Сирії, зазнало лиха біля Португалії. У нього вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

За моїми даним, окупанти відремонтували це судно й воно зараз слідує через Середземне море в порт "Олександрія" в Єгипті,

– зауважив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Ursa Major – це друге російське судно, яке затонуло цими днями. Воно перевозило кришки для російського криголама "Лідер", водотоннажність якого складає 70 тисяч тонн. Крім того, є інформація, що на цьому судні росіяни планували зайти в Тарту, завантажити своє майно й привезти його на Далекий Схід.

"Тут скоріше якась сукупність обставин, тому що я не знаю жодного випадку, коли навіть на дуже старому судні через відмову дизельного двигуна стався б вибух й судно практично миттєво затонуло", – додав Риженко.