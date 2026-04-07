У Франції швидкісний потяг зіткнувся з військовим конвоєм: загинув машиніст, є багато потерпілих
У Франції у вівторок, 7 квітня, швидкісний потяг зіткнувся з військовим конвоєм. Машиніст поїзда загинув, а десятки пасажирів отримали травми.
Про це повідомляє BFMTV.
Що відомо про аварію на французькій залізниці?
Інцидент стався поблизу муніципалітету Нуе-ле-Мін близько 7:00.
Відомо, що потяг зіткнувся на залізничному переїзді з вантажівкою, яка перевозила армійську техніку.
Загиблому машиністу було близько 50 років.
У потязі перебувало 350 пасажирів. 27 із них отримали поранення.
Залізничний рух на ділянці Бетюн – Ланс зупинено до кінця дня. Ще на кількох лініях потяги теж не ходитимуть через відключення електропостачання.
Інциденти на залізниці
Днями у Росії в Ульяновській області з рейок зійшли 7 вагонів поїзда. Усередині перебували 415 пасажирів, зокрема понад 100 дітей. Унаслідок інциденту постраждали 7 осіб.
У січні в Іспанії сталася наймасштабніша за 10 років залізнична катастрофа. Сталося зіткнення двох потягів. Відомо про 39 загиблих, зокрема машиніста потяга.
Серйозна залізнична аварія сталася й в Україні. Наприкінці грудня під Коростенем зійшли з рейок вантажний і пасажирський потяги. Тоді травмувалися машиніст та помічник вантажного поїзда.