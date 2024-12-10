В одній з областей аварійні вимкнення світла

Сьогодні, 10 грудня, повністю знеструмлені 3 населені пункти на Калущині Івано-Франківської області та 12 населених пунктів – частково.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

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Причина відключень

Унаслідок снігопаду та посилення вітру, особливо в гірських районах області, на Прикарпатті зафіксовано низку аварійних вимкнень.

Зокрема, станом на 09:30 були повністю знеструмлені 3 населені пункти на Калущині (стосується повітряних ліній 6-10 кВ) та 12 населених пунктів – частково.

Через негоду також стались падіння електричних опор і обриви проводів ліній електропередач.

Безпека важлива

У зв'язку з тим, що протягом дня 10 грудня зберігається штормове попередження про сильні снігопади, "Прикарпаттяобленерго" закликає мешканців області приділяти особливу увагу електробезпеці.

Важливо. У випадку виявлення обірваного проводу, необхідно "гусячим кроком" відійти від нього на відстань від 8 метрів та зателефонувати в кол-центр компанії за номером 0 800 50 40 20.

Далі, за можливості, у компанії просять забезпечити охорону небезпечної ділянки від перехожих.

Ситуація зі світлом в інших областях

Станом на 10 грудня в Україні у низці областей збільшили обсяг обмежень щодо подачі електроенергії. В одній з областей довелося вводити аварійні вимкнення світла, коли графіки не діють.