У Рівному – аварійне відключення електроенергії: які райони залишилися без світла

У Рівному тривають аварійні відключення світла. Без електропостачання тимчасово залишилися кілька районів міста, зокрема центр.

Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Енергетики уже працюють та проводять необхідні ремонтні роботи.

Зверніть увагу Не забувайте вимикати світло: як заощадити на електроенергії українцям

Де немає світла

Електропостачання відсутнє у центрі міста та в районах Грабника й "Рівнеобленерго". Мер міста не уточнив, чи це відключення електроенергії триватиме 4 години.

Однак Олександр Третяк вкотре закликав громадян зменшити використання електроенергії. Це необхідний крок для підтримки енергосистеми України.

Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії,

– наголосив мер.

Частина Енергодара знеструмлена

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти влаштували чергову провокацію та обстріляли місто. Під час атаки окупанти влучили в одну з підстанцій, унаслідок чого більшість районів міста залишилися без електропостачання.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що попередньо повідомив, що окупанти влучили у промислову зону. Інформації, коли відновлять електропостачання, поки немає.

Варто переглянути – чи можливий повний блекаут на тлі російських обстрілів: дивіться відео