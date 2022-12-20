На Львівщині – аварійні відключення: все через перевищення ліміту
Джерело:"Львівобленерго"
Через постійні атаки ворога енергосистема країни перебуває у критичному стані. У Львівській області були змушені ввести аварійні відключення.
Це трапилося через перевищення ліміту енергоспоживання у регіоні. Про це повідомляють в місцевому обленерго.
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Завелике навантаження на мережу: довелося ввести аварійні відключення
У Львівській області 20 грудня раптово почали аварійні знеструмлення. Все через те, що споживачі перевищили ліміт енерговикористання.
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Зауважимо, що коли "Львівобленерго" повернеться до погодинних графіків, відключення відбуватимуться по 4 години двічі на добу. Крім того, ще 8 годин на добу світло у регіоні залежатиме від стану енергосистеми: його можуть або вимикати, або залишати.
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Майже у половині всіх областей країни оголосили про аварійні відключення
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну повідомив, що через суттєві пошкодження електромережі унаслідок російських атак, у низці областей ввели аварійні відключення світла.
- Станом на вечір 20 грудня їх запровадили майже в половині регіонів України. Мовиться про 11 областей.
- За словами прем'єра, енергосистема все ще бореться з жорстким дефіцитом електроенергії. Ремонтні роботи тривають, проте ситуація залишається складною.
- Також Денис Шмигаль попередив українців, що на Новий рік та Різдво ворог хоче занурити Україну у темряву. Через це варто готуватися до нових масованих атак.