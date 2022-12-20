На Львівщині – аварійні відключення: все через перевищення ліміту

Через постійні атаки ворога енергосистема країни перебуває у критичному стані. У Львівській області були змушені ввести аварійні відключення.

Це трапилося через перевищення ліміту енергоспоживання у регіоні. Про це повідомляють в місцевому обленерго.

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Завелике навантаження на мережу: довелося ввести аварійні відключення

У Львівській області 20 грудня раптово почали аварійні знеструмлення. Все через те, що споживачі перевищили ліміт енерговикористання.



Як розумно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що коли "Львівобленерго" повернеться до погодинних графіків, відключення відбуватимуться по 4 години двічі на добу. Крім того, ще 8 годин на добу світло у регіоні залежатиме від стану енергосистеми: його можуть або вимикати, або залишати.

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Майже у половині всіх областей країни оголосили про аварійні відключення