На Львівщині – аварійні відключення: все через перевищення ліміту

20 грудня 2022, 18:07
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Джерело:

"Львівобленерго"

Через постійні атаки ворога енергосистема країни перебуває у критичному стані. У Львівській області були змушені ввести аварійні відключення.

Це трапилося через перевищення ліміту енергоспоживання у регіоні. Про це повідомляють в місцевому обленерго.

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Завелике навантаження на мережу: довелося ввести аварійні відключення

У Львівській області 20 грудня раптово почали аварійні знеструмлення. Все через те, що споживачі перевищили ліміт енерговикористання.


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Зауважимо, що коли "Львівобленерго" повернеться до погодинних графіків, відключення відбуватимуться по 4 години двічі на добу. Крім того, ще 8 годин на добу світло у регіоні залежатиме від стану енергосистеми: його можуть або вимикати, або залишати.

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Майже у половині всіх областей країни оголосили про аварійні відключення

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну повідомив, що через суттєві пошкодження електромережі унаслідок російських атак, у низці областей ввели аварійні відключення світла.
  • Станом на вечір 20 грудня їх запровадили майже в половині регіонів України. Мовиться про 11 областей.
  • За словами прем'єра, енергосистема все ще бореться з жорстким дефіцитом електроенергії. Ремонтні роботи тривають, проте ситуація залишається складною.
  • Також Денис Шмигаль попередив українців, що на Новий рік та Різдво ворог хоче занурити Україну у темряву. Через це варто готуватися до нових масованих атак.
Автор: Лілія Траспетрихіна