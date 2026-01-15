В Україні аварійно знеструмили 12 областей: де не діють погодинні графіки відключень

У четвер, 15 січня, в низці областей ввели аварійні та екстрені відключення. Графіки там не діють, доки енергетики проводять ремонтні роботи.

Де саме 15 січня запровадили незаплановані відключення, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де не діють погодинні графіки відключень?

Росіяни знову били по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку довелося вимкнути світло споживачам на Житомирщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в різних регіонах. Найскладніша ситуація досі зберігається в Києві та області.

У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови,

– повідомили в Міністерстві енергетики.

Мережеві обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. Крім того, відбулися знеструмлення й у 7 населених пунктах на Київщині та Чернігівщині.

У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Усе через перевантаження обладнання та сильні морози.

Жителів областей, де за вказівкою Укренерго застосовано ГАВ, просять з розумінням поставитися до ситуації та за можливості ощадливо користуватися електроенергією.

Так з 10:15 аварійні відключення застосували в Черкаській області. Частково також діють і заплановані раніше графіки.

О 10:25 почали діяти п'ять черг ГАВ на Чернігівщині. Їх скасують, коли буде окреме розпорядження Укренерго.

Об 11:00 в Сумській області аварійно знеструмили 1 – 5 черги. Паралельно з цим в регіоні діють графіки погодинних відключень.

Із 08:38 графіки екстерних відключень запровадили в Полтавській області. Додатково вимикають світло споживачам від 6 до 10 черги ГАВ.

У Тернопільській області також вели в дію графік аварійних відключень, який діятиме до окремого розпорядження Укренерго.

На Дніпропетровщині ДТЕК також запровадив тимчасові екстрені відключення. Коли ситуація покращиться, споживачів проінформують.

У Запорізькій області графіки аварійних відключень застосували для промислових споживачів. Водночас для населення діють погодинні відключення електроенергії.

У Миколаївській області ГАВ застосовані з 10:59, але графіки стабілізаційних відключень також діють.

На Хмельниччині також разом з погодинними відключеннями застосовано графік аварійних відключень для п'яти черг.

У Кіровоградській області ГАВ діють із 10:39. Місцеве обленерго зазначило, що коли в регіоні одночасно діють графіки аварійних та погодинних відключень, то час запланованого знеструмлення може збільшитися.

У Харківській області екстрені відключення ввели для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти також погодинні графіки.

ГАВ також ввели в дію 15 січня в Чернівецькій області. У цей час графіки погодинних відключень не діють.

Яка зараз ситуація в енергетиці України?