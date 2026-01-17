В Україні аварійні відключення: яких областей стосується

Зранку 17 січня в низці областей запровадили аварійні відключення. Попри те, що це субота, споживання зростає, адже в Україні досі дуже сильні морози. Також є наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Де аварійні відключення 17 січня?

В Укренерго розповіли, що через складну ситуацію в енергосистемі запровадили в кількох регіонах України аварійні відключення електроенергії. Це зумовлено наслідками російських обстрілів.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі,

– додали там.

У відомстві не назвали конкретний перелік областей. Але про це написали деякі обленерго.

Наразі відомо, що аварійні відключення 17 січня запровадили в Києві, на Сумщині, Харківщині та на Полтавщині.



Екстрені відключення в Києві 17 січня 2026 / Скриншот 24 Каналу

В Сумиобленерго пояснили, що є пошкодження енергосистеми внаслідок атаки Росії. На 11:18 аварійні відключення скасували для 1 – 5 черг, але 6 – 10 черги залишаються відключені.

На Харківщині заявили, що застосували аварійні відключення для стабілізації ситуації в енергомережі.

Важливо! В Києві графіки не діють після атаки 12 січня.

Яка ситуація зі світлом в Україні сьогодні?

За даними Міненерго, в Києві та на Київщині найскладніша ситуація.

Окрім знеструмлень після обстрілів (зокрема, в Бучанському районі 56 тисяч людей без світла), є знеструмлення через погодні умови. В Київській області таких населених пунктів цілих 20.

На Одещині також є знеструмлені споживачі після ворожих ударів.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів,

– пояснили в міністерстві.

Там закликали максимально зменшити навантаження на енергосистему та ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Нагадаємо, через постійні масовані атаки Росії в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалили, щоб забезпечити максимально злагоджену роботу всіх служб у столиці, регіонах і громадах, а також щоб оперативно відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.