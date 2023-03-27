В Авдіївці дуже гаряче, окупанти б'ють з усього, що мають, – мер міста

Збройні Сили України продовжують утримувати Авдіївку. У місті розпочалась евакуація працівників комунальних служб і буде відімкнено мобільний зв’язок.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що росіяни обстрілюють місто з усіх видів озброєння.

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Росіяни застосовують хімічні гранати

За словами Барабаша, ситуація навколо міста продовжує залишатись напруженою. Обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. Противник застосовує увесь доступний арсенал: ствольну артилерію, РСЗВ, міномети, ракетні удари, авіанальоти, танкові обстріли. Він додав, що зафіксовано кілька випадків, коли росіяни скидали в наші окопи хімічні гранати.

"Ця ситуація потребує розголосу, адже росіяни можуть вдатись до серйознішої хімічної зброї. Останні два дні дуже прицільно били по будівлі, де розташована наша комунальна служба. На щастя, всі живі, але це дуже вплинуло на емоційний стан людей", – розповів начальник місцевої військової адміністрації.

Відключаємо мобільний зв’язок, щоб зберегти життя

Віталій Барабаш підтвердив, що у місті розпочалась евакуація працівників комунальних служб. Вчора поїхала перша група, сьогодні ще частина працівників.

"Евакуація це важке рішення для нашого міста, комунальники понад рік сумлінно працювали в умовах постійних бойових дій. Як тільки завершувався обстріл, наші дівчата оперативно розчищали основні дороги від осколків, багато разів самі попадали під обстріли – на жаль, є поранені та загиблі", – зазначив він.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації розповів, що комунальники займались розчищенням доріг після обстрілів, забивали вибиті вікна і двері, налагоджували мобільний зв’язок та воду. Після того, як вони покинуть місто, буде збережено можливість набирати технічну воду.

Мобільний зв'язок вимикаємо, адже є випадки, коли місцеві, свідомо чи несвідомо, шкодили Силам оборони, розповідаючи родичам про ситуацію в Авдіївці. Рішення важке, але життя людей перш за все,

– заявив Барабаш.

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