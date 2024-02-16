Це щось фантастичне, – військовий оглядач про дії Третьої штурмової бригади в Авдіївці

Третю ОШБр терміново передислокували для посилення військ у районі Авдіївки. Як повідомлялося, за період перебування 2 російським бригадам було завдано критичного ураження.

Ситуація на Авдіївському напрямку вкрай серйозна. Поки зарано говорити про потужні втрати ворога. Детальніше про дії 3-ї ОШБр розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Важливо Пекло боїв в Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків

"Завдати критичних втрат бригаді за добу – це щось фантастичне. Але я не фантаст, а реаліст. На сьогодні ситуація дуже складна. Те, що 3-тя ОШБр діє в межах міста – дуже добре", – сказав військовий оглядач.

Бригада має серйозні навички у веденні міських боїв. Вона зможе замінити такі ж професійні підрозділи. Приміром, корінну 110 ОМБр, яка має довгостроковий досвід оборони Авдіївки. Бійці зможуть виконати поставлене завдання.

Проте поки не потрібно поспішати із висновками про "критичні втрати" росіян. Колись біля Бахмуту так само ховали російські бригади, а вони вискакували зі своїх схованок і в результаті захопили місто.

Бійці воюють у складних умовах

Третя ОШБр складається з 4 батальйонів – 2 штурмових і 2 механізованих. Чисельність підрозділів не розголошується та в умовах воєнного часу є таємницею.

Коваленко розповів, що будь-які міські бої набагато складніші, ніж польові. У польових умовах українські військові могли знищувати значно більше російських окупантів та ресурсу.

Однак у росіян є загальна перевага – тотальне панування авіації в повітрі. Хоч окупанти також мають дефіцит снарядів, але їхня нестача в порівнянні з нашою – ніщо. Якщо українська батарея зробить 20 – 30 пострілів на добу, вже буде добре.

Ми зараз в Авдіївці майже без артилерії. Немає повноцінної підтримки арти. І багато чого іншого нема. Тому росіяни можуть використовувати навіть піхоту. Вони мають кількісну перевагу. Неважливо який у них досвід та наскільки вони професійні,

– наголосив Олександр Коваленко.

Хоч бійці 3-ї ОШБр набагато маневровніші та професійніші, російських військових однаково більше й вони мають серйозну підтримку. Окупанти знищують Авдіївку КАБами та необмежено їх використовують. Напередодні взагалі було встановлено абсолютний рекорд застосування керованих авіабомб у зоні бойових дій.

Оперативна ситуація з Авдіївського напрямку: останні новини

Заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов розповів, що на деяких відрізках ситуація критична, але військові продовжують контролювати ситуацію. Російські окупанти кидають багато особового складу. Мовиться про таке співвідношення українських і ворожих сил, як один до семи.

Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін порівняв ситуацію в Авдіївці з Бахмутом, де військові також були в обороні під час "Вагнера". Якщо там була суміш між "зеками" та "спецурою", то тут лінійні механізовані бригади Росії та спеціалісти з ГРУ.

Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом 15 лютого Сили оборони відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського. Наразі відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

За першу третину лютого російська тактична авіація здійснила понад 460 скидів авіаційних бомб ФАБ-250, ФАБ-500М62, ФАБ-1500М54, а також ОДАБ-500 з УМПК. Найінтенсивнішим містом із застосування КАБів була Авдіївка, другим за інтенсивністю – Куп'янськ.