Підрахунки, яку частину міста захопив ворог, некоректні, – ОСУВ "Таврія" про ситуацію в Авдіївці

Російська армія намагається оточити та захопити місто Авдіївка у Донецькій області. Ворог має певні успіхи на цьому напрямку, і наразі бої ведуться в частині самого міста.

Водночас усі підрахунки про частку захопленої частини міста росіянами не є коректними. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

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Де ведуться бої в Авдіївці

Лиховій зазначив, що говорячи про частку Авдіївки, яку захопив ворог, не варто, адже одна справа рахувати в адміністративних межах, а інша справа по конкретних позиціях і оперативній побудові.

Ситуація в Авдіївці залишається складною, але при цьому контрольованою, противник активізує штурмові дії з північного і південного флангів,

– сказав речник.

Він також підтвердив, що боєзіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, але й в межах міської забудови.

"Задум противника очевидний, він намагається відрізати українські сили від міста, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром", – пояснив Лиховій.

Він також наголосив, що ворог спрямовує свій основний штурмовий натиск на Авдіївку з півночі.

Який задум росіян щодо дій в Авдіївці

Лиховій зазначив, що намір противника очевидний: він хоче перерізати головну логістичну артилерію і забезпечити так зване оперативне оточення міста. Однак цьому активно протидіють наші підрозділи.

При цьому логістичне постачання Сил оборони України ускладнене, але продовжує здійснюватися. Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону, завдають противнику комплексного вогневого ураження,

– сказав речник.

Він також зауважив, що ворог продовжує зазнавати значних втрат, але має великі резерви й постійно вводить в дію нові підрозділи.

Водночас з нашого боку також відбуваються заходи щодо покращення стійкості оборони. Так, на Авдіївському напрямку посилюють рубіж блокування, встановлюють додаткові вогневі позиції, спостережні пости тощо. Також залучають свіжі підрозділи в Сили оборони.

Хто наразі з росіян воює в Авдіївці

Лиховій розповів, що окупанти на місто кидають великі сили. За його словами, це цілий "асортимент різних видів російських військ".

"Зокрема, це різні мотострілецькі бригади із 1 армійського корпусу, це колишня так звана "народна міліція ДНР", яка зараз є повноцінним з'єднанням у російській армії", – сказав речник.

Також, за його словами, це танкові полки 90 танкової дивізії збройних сил Росії, 2 бригади сил спеціального призначення російської армії, зокрема, одна бранденбурзька бригада і також одна мотострілецька бригада 41 російської армії.